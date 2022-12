Inauguration en 2023 – Un appart’hôtel ouvrira en février à Meyrin Doté de 140 studios et appartements équipés, l’établissement quatre étoiles sera le premier de la chaîne australienne Adina en Suisse. Sophie Simon

Exemple de studio-témoin, avec une cuisine entièrement équipée. ADINA HOTEL

Les ouvertures d’hôtels à Genève se suivent et ne se ressemblent pas. Prévu pour le mois de février 2023, l’appart’hôtel quatre étoiles Adina, route de Meyrin, sera le premier établissement en Suisse de la chaîne australienne du même nom. Il s’agit d’une marque du groupe Toga Far East Hotels, également très présente en Allemagne. Le dernier-né sera situé dans le quartier de l’Étang, entre l’aéroport, Palexpo et le centre-ville.

C’est aussi et surtout une nouveauté dans le secteur des appart’hôtels, dont les représentants se comptent sur les doigts de la main dans le canton. L’Adina disposera de 140 studios et appartements spacieux. Dans le détail, une centaine de studios d’au moins 28 m2, trente appartements à une chambre et dix appartements à deux chambres. Tous dotés d’une cuisine équipée, d’un lave-linge séchant et d’un espace de travail.

L’établissement est enfin doté d’un fitness, d’un sauna et d’un restaurant réservé aux clients pour le petit-déjeuner et qui servira des snacks dans la journée.

L’immeuble de dix étages offrira une vue sur le Jura. ADINA HOTEL

Un Genevois aux manettes

Il vient concurrencer le terrain des Frasers Suites, un peu plus luxueux et au centre-ville, des Swiss Luxury Appartments, qui proposent uniquement des appartements très haut de gamme, ou encore du Starling Résidence, qui n’a pas le positionnement d’un quatre-étoiles, et de l’Adagio.

L’Adina sera dirigé par Gabriel Urban. Ce Genevois d’origine a travaillé auparavant pour le groupe BOAS, en dirigeant l’Atrium Airport Hotel (devenu Mercure), également à Meyrin, et le Lake Geneva Hotel à Versoix. À l’étranger, il a occupé divers postes au sein de la chaîne Citizen M et chez Marriott.

«L’offre d’appart’hôtels est pauvre et parfois obsolète à Genève, estime Gabriel Urban. C’est un secteur peu exploité. Nous allons pouvoir satisfaire aussi bien des voyageurs d’affaires qui restent trois ou quatre jours qu’un touriste qui vient avec sa famille ou un expatrié qui s’installe là pour quelques mois.»

Trois hôtels dans le quartier de l’Étang

Les prix, très variables en fonction de la période, devraient tourner entre 170 francs (offre d’ouverture) et 280 francs pour les studios. En simulant une réservation pour la mi-mars, les prix s’étalent de 233 francs pour un studio à 305 francs pour un appartement d’une chambre et jusqu’à 458 francs pour un appartement de deux chambres.

Le quartier de l’Étang devrait également s’enrichir de deux autres établissements dans la foulée. Premièrement avec un hôtel de la chaîne française bon marché B&B Hotels, dont l’ouverture est prévue début mars, et deuxièmement avec un établissement de l’allemand Intercity Hotel dans le secteur haut de gamme, qui devrait ouvrir une quinzaine de jours après.

Appartement-témoin avec photomontage de la vue. ADINA HOTEL

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

