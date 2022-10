Curieuse découverte scientifique – Un appareil genevois détecte une étrange présence dans l’espace Du baryum, un métal lourd, a été décelé à des altitudes très élevées dans l’atmosphère de deux exoplanètes. Une «anomalie» qui laisse les scientifiques perplexes. Xavier Lafargue

Illustration d’artiste d’une exoplanète ultrachaude sur le point de transiter devant son étoile hôte. Lorsque la lumière de l’étoile traverse l’atmosphère de la planète, elle est filtrée par les éléments chimiques et les molécules de la couche gazeuse. Avec des instruments sensibles (tel Espresso), les signatures de ces éléments et molécules peuvent être observées depuis la Terre. ESO/M. Kornmesser

C’est une bien curieuse découverte que vient de faire une équipe de chercheurs internationaux, dont des scientifiques de l’Université de Genève (UNIGE) et du Pôle de recherche national PlanetS. Qui plus est, c’est grâce à Espresso, un petit appareil développé en grande partie par l’UNIGE, que cette prouesse a été rendue possible.