Canton du Valais – Un appareil atterrit en catastrophe à Sion Un petit avion a dû se poser en urgence lundi après-midi à l’aéroport sédunois en raison d’«un souci au niveau du train d'atterrissage». Les deux occupants sont indemnes.

Après plus de quatre heures de boucles dans le ciel, l’atterrissage s’est finalement produit à 14h34 à l’aéroport de Sion sous les yeux d’une quinzaine de pompiers de l’aéroport. KEYSTONE/LEANDRE DUGGAN

Un petit avion a dû atterrir en catastrophe lundi après-midi. Partis de Sion dans la matinée pour rejoindre Saint-Tropez, pilote et copilote ont fait demi-tour après s’être rendus compte que l’appareil avait «un souci au niveau du train d’atterrissage».

Avant de pouvoir rejoindre le plancher des vaches, ils ont dû tourner au-dessus du Valais pendant plusieurs heures afin de brûler le maximum de kérosène et limiter les risques au moment de toucher le sol, comme le veut la procédure, indique à Keystone-ATS la police cantonale valaisanne. Celle-ci confirmait une information de plusieurs médias locaux.

Après plus de quatre heures de boucles dans le ciel, l’atterrissage s’est finalement produit à 14h34 à l’aéroport de Sion sous les yeux d’une quinzaine de pompiers de l’aéroport, du personnel de deux ambulances et du Service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR). «L’atterrissage était impressionnant mais maîtrisé», soulignent les forces de l’ordre. Les deux occupants sont indemnes.

Des inspecteurs du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), l’autorité de la Confédération chargée de mener des enquêtes sur les accidents et incidents survenant dans le domaine des chemins de fer, de l’aviation civile, des bateaux de navigation intérieure et des navires de mer, étaient également présents.

