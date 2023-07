Parcs à chiens de Genève (5/5) – Un ancien verger aimé des chiens et de leurs maîtres Retrouvailles. Une adresse coup de cœur, sans concurrence sur la Rive gauche. Thierry Mertenat

Au premier plan, regardant le photographe, un labradoodle qui court plus vite que son ombre. Le chien le plus rapide du parc, c’est lui. LAURENT GUIRAUD

Il n’a toujours pas de nom sur écriteau, ce qui, d’une certaine manière, réjouit ses usagers qui le chérissent et le pratiquent en secret. On peut descendre dix fois l’avenue Théodore-Weber, sur la Rive gauche, faisant la jonction routière entre le plateau de Champel et les Eaux-Vives, sans le voir ni même soupçonner son existence.

Donc, sur la droite, dans le prolongement de l’avenue Krieg, après le carrefour avec la route de Malagnou, un parc de bonne taille oublié par les auteurs du plan officiel de notre ville, édition papier. On l’a découvert il y a deux ans sans trop le crier sur les toits, on y retourne en catimini, à la fraîche, ce jeudi matin à 8 h, histoire de clore cette série canine par une adresse coup de cœur.

Le plus beau parc à chiens de Genève, c’est celui-ci, mais ne le répétez pas. Il est grand, ombragé, rempli d’arbres fruitiers et d’essences diverses. À peine arrivés – notre chance –, un cours de botanique dispensé par la doyenne des lieux, maîtresse de Nouky, une femelle Norwich terrier de 9 ans au museau de renard.

«Parmi les arbres identifiés qui font des fruits, notez le plaqueminier du Japon, autrement appelé kaki de Chine, mais aussi un figuier, planté par un habitant, sans compter un cognassier, un poirier et un prunier donnant des mirabelles», résume notre interlocutrice avec sa voix de guide accueillante.

On l’écoute, on boit ses paroles, la journée est déjà réussie. Tuco, un griffon belge au pelage noir (le Bruxellois, lui, est fauve), de moins d’une année, se mêle à la conversation, assis aux côtés de Ixes, un podengo portugais de 4 ans, modèle XS justement. Des chiens bien élevés, entretenant entre eux une camaraderie détendue.

Les chiens de petite taille disparaissent dans la prairie. Les crottes aussi. LAURENT GUIRAUD

Le labradoodle qui vient de surgir par le portique inférieur est autrement plus animé. Aalo (léger doute sur l’orthographe prise à la volée) est né du croisement entre un labrador et un caniche. Rajoutez, à choix, l’antilope ou la gazelle. Le coureur du parc, c’est lui. Il confirme la surface généreuse à disposition, un anneau olympique si l’on veut, entouré de feuillus.

«Une prairie centrale qui n’a plus vu les faucheurs depuis longtemps. Un piège à crottes qui n’invite pas à la propreté.»

Au centre, une prairie qui n’a plus vu de faucheurs depuis belle lurette. L’herbe est haute. Trop, de l’avis des utilisateurs. «Un piège à crottes, elles disparaissent. Cela n’invite pas à la propreté et à la correction», regrette la retraitée, bien connue des jardiniers du Service des espaces verts (SEVE).

Remarque de bon sens. Une jeune femme, la main droite gantée de rouge, le sachet retourné prêt à servir, cherche sans trouver l’excrément de sa chienne. «On ne va quand même pas se mettre à plusieurs et organiser une battue», glisse en aparté le propriétaire d’un berger australien, bien sur ses appuis et rapide comme l’éclair; le chien, pas le maître à l’ironie mordante.

Un terrier à deux gueules? Non, un double trou creusé par les chiens, à l’endroit où leurs maîtres se réunissent le soir à l’heure de l’apéro. LAURENT GUIRAUD

Il est presque 10 h. La chaleur s’installe partout, sauf dans ce parc sans nom, hormis celui, par défaut, de cet ancien maire des Eaux-Vives. On ignore si Théodore Weber aimait les chiens comme le philosophe allemand Schopenhauer, qui avait mis le sien – un caniche géant – sur son testament.

L’endroit, il est vrai, est assez littéraire. Des bancs en bois permettent la lecture, même si l’on n’est pas détenteur d’un chien. Cet ancien verger est vraiment public. Parc Belmont, il s’appelle. Voilà, c’est dit, du bout des lèvres.

Leçon de choses, entre l’homme et la bête

Une minisérie d’une semaine sur les parcs à chiens citadins n’a pas valeur de bilan sur la vie canine à Genève. Juste un coup de projecteur estival, un indicateur de proximité si l’on préfère, avec ses doléances exprimées et ses comportements récurrents.

Dans les doléances, il y a le besoin d’un point d’eau, pour les bêtes et leurs accompagnants. C’est vrai que la visite de ces espaces clôturés donne terriblement soif. On mange de la poussière, on marche sur des surfaces complètement pelées et dévitalisées. La cantine portative – gamelle, auge, ravitaillées sur initiative individuelle – fait un peu pingre et pauvre. Elle ajoute au sentiment de négligence dans certaines adresses.

Les parcs à chiens sont des parcs à trous. Un festival de cratères, d’orifices de toutes profondeurs, de gueules de terriers confectionnées par des canidés qui se défoulent ou s’ennuient. Les reboucher aurait un sens, déjà sécuritaire. Dans certaines parcelles au relief de champ de bataille, les personnes âgées n’osent plus se déplacer, au risque de trébucher.

Des reboucheurs et des faucheurs. La prairie des villes, dédiée aux canidés, n’est pas la même que celle des campagnes. Au bout de la laisse, on a tôt fait d’identifier l’excrément à ramasser. Le chien qui gambade dans l’herbe haute fait où il veut, quand il veut, sans GPS en appui d’une recherche qui peut prendre du temps et s’avérer un peu vaine.

Au chapitre des comportements, abondance d’observations simples. Un parc à chiens dit beaucoup sur les humains. Trop de maîtres utilisent ces enclos pour se débarrasser de leur bête. Ils arrivent bardés d’électronique, se posent sur un banc, l’œil rivé sur l’écran, les oreilles appareillées.

Ils perdent, de fait, la vision et l’audition de leur animal de fausse compagnie. Lequel finit par s’ennuyer. Il gratte la terre ou s’embrouille avec un congénère, il repart en laissant son odeur en tas sous un arbre.

L’odeur d’un chien désœuvré, accompagné d’un maître à la présence inutile. Ces couples-là se rencontrent aussi trop souvent dans les parcs à chiens. TME

