Un ancien suspect qui avait été finalement acquitté pour les attentats contre deux vols d’Air India, ayant fait 331 morts en 1985, a été abattu par balle jeudi dans la région canadienne de Vancouver, ont rapporté les médias locaux.

Ripudaman Singh Malik, qui fut soupçonné d’être un militant sikh, a été tué devant son commerce d’habillement, dans ce qui ressemble, selon la police, à un assassinat ciblé. La Gendarmerie royale canadienne n’a pas confirmé le nom de la victime, mais a annoncé dans un communiqué qu’un homme avait été retrouvé «atteint de blessures par balles», ajoutant qu’il était «décédé sur place de ses blessures».

Un véhicule qui aurait servi à la fuite des tireurs a été localisé à quelques kilomètres du lieu du meurtre «entièrement en flammes», a précisé Sarbjit Sangha, une porte-parole de la police.

15 ans de prison

Le 23 juin 1985, un Boeing 747 parti de Vancouver à destination de l’Inde via Toronto, Montréal et Londres avait explosé au large de l’Irlande, faisant 329 morts, l’attentat aérien le plus meurtrier avant le 11-Septembre. Une deuxième bombe destinée à un autre avion d’Air India avait explosé à l’aéroport Narita de Tokyo, tuant deux bagagistes.

Selon l’accusation, les deux bombes avaient été fabriquées à Vancouver par des extrémistes sikhs qui voulaient se venger de l’attaque de l’armée indienne contre le Temple d’Or d’Amritsar, haut lieu de la religion sikhe. Un seul homme avait été condamné pour ces attentats: Inderjit Singh Reyat, un Sikh qui était résident au Canada au moment des faits.

Il a purgé 15 ans de prison pour avoir participé à la confection des bombes, puis a effectué les deux-tiers de sa dernière peine de neuf ans pour parjure, avant d’être libéré. Il était accusé d’avoir menti à 19 reprises au procès de Ripudaman Singh Malik et Ajaib Singh Bagri, qui eux ont été finalement acquittés pour insuffisance de preuves en 2005.

