Hockey sur glace – Un ancien Servettien sur la touche en raison de problèmes cardiaques A 36 ans, Lennart Petrell ne commencera pas la saison avec HIFK, le club finlandais avec qui il était sous contrat depuis 2016. L’ancien joueur de Genève-Servette souffre de problèmes cardiaques. Grégory Beaud

Lennart Petrell avait porté le maillot de Genève-Servette durant une saison. KEYSTONE

«Après de longues recherches, c’est vite devenu évident qu’il y avait un problème au niveau du cœur et que je ne serais pas en mesure de de joueur au hockey sur glace à haut niveau cette saison.» Sur son compte Instagram, Lennart Petrell a donné de ses nouvelles après quelques jours de doute.

A la suite d’un contrôle de routine, un problème d’arythmie cardiaque a été décelé chez le joueur de 36 ans. Son club, HIFK, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne pourrait pas défendre les couleurs du club durant toute la saison 2020-2021. «Ce n’est évidemment pas une nouvelle que je souhaitais entendre, a-t-il poursuivi. Mais désormais, je vais me concentrer sur ma santé et les soins.»

Avec le club d’Helsinki, Lennart Petrell a acquis le statut d’icône. Natif de la capitale finlandaise, il y a effectué toute sa formation dans les rangs junior,s puis dans la première équipe, avant de traverser l’Atlantique pour tenter sa chance en NHL, à Edmonton. Après deux saisons durant lesquelles il avait été balloté entre la NHL et la AHL, il avait débarqué à Genève lors de l’exercice 2013-2014.

En une saison, il avait confirmé son statut de joueur d’énergie toujours prêt à mettre une bonne mise en échec. Doté d’un joli gabarit, il n’avait toutefois pas été conservé après un an par les Grenat. Aux Vernets, il avait participé à l’une des deux épopées victorieuses en Coupe Spengler.

Après deux autres saisons à Luleå en Suède, Lennart Petrell avait rejoint HIFK pour y terminer sa carrière. Au pays, il n’a porté aucun autre maillot lors de ses 572 matches de Liiga. Pour l’heure, il n’a pas communiqué si cette mauvaise nouvelle signifiait la fin de sa carrière ou non. Toujours est-il qu’il s’apprêtait à disputer la dernière saison de son contrat avec HIFK. En 2019, il avait en effet prolongé pour deux saisons. Une évidence à l’époque, tant le joueur avait toujours tout donné pour ce club.