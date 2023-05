Football – Un ancien joueur de Servette inscrit 10 buts dans un match L’attaquant Mikaël Cardoso a terrorisé la défense du FC Kosova ce week-end, au cours d’une victoire 17-1 de Saint-Paul en 3e ligue genevoise. Brice Cheneval

Mikaël Cardoso a fait vivre un calvaire à la défense du FC Kosova dimanche. Nogueira Design Photo

Il y a le score, déjà, digne d’un match de rugby. 17-1, c’est assez rare pour être souligné. Mais là n’est pas l’enseignement le plus hallucinant de la rencontre de 3e ligue genevoise entre l’équipe réserve du FC Kosova et le FC Saint-Paul, dimanche. Celle-ci a été marquée par la performance phénoménale de Mikaël Cardoso, auteur d’un décuplé. «Ça m’est arrivé d’inscrire des triplés et même un quadruplé. Mais 10 buts, jamais! Sauf en juniors, peut-être», rigole-t-il.

L’avant-centre de Saint-Paul a fait trembler les filets dès la 2e minute, avant de récidiver à la 20e, 28e, 49e, 52e, 54e, 68e, 70e, 71e et 85e. «Il y a eu un peu tous les types de finition: du gauche, du droit, de la tête, sur penalty, décrit-il. Quand on est attaquant, on savoure chaque but. Même le 10e!»

«Ça m’est arrivé d’inscrire des triplés et même un quadruplé. Mais 10 buts, jamais! Sauf en juniors, peut-être» Mikaël Cardoso, attaquant du FC Saint-Paul

Passé par la Challenge League

Cette orgie offensive s’explique par l’écart de niveau entre Mikaël Cardoso et ses opposants. Ancien pensionnaire de l’académie de Servette, le premier nommé est allé jusqu’à disputer une poignée de secondes avec l’équipe fanion en Challenge League, en mars 2008. Également passé par le Stade Nyonnais, Meyrin et le CS Chênois, notamment, il a pris part à 7 rencontres de deuxième division. Désormais âgé de 33 ans, il continue de jouer «pour le plaisir» dans le club de ses débuts. Sans s’être départi de son esprit de compétition.

En face, le FC Kosova s’est présenté avec un effectif particulièrement amoindri. «De ce que j’ai compris, beaucoup de leurs joueurs sont partis en début de saison et depuis, ils bricolent comme ils peuvent pour éviter de déclarer forfait, explique Cardoso. Dimanche, on a affronté un mélange de jeunes et de vétérans qui se connaissaient visiblement peu. C’était difficile pour eux mais ils ont joué le jeu et j’ai tenu à les en remercier. Quant à nous, on les a pris au sérieux. On s’est rendu le match facile.»

Cerise sur le gâteau, Mikaël Cardoso a partagé la pointe de l’attaque avec son grand frère Steve (35 ans) qui, lui, a inscrit un doublé. Et son cousin Thierry était aligné en défense. Trois autres, également licenciés au club, manquaient sur la feuille de match. Le FC Saint-Paul est une affaire de famille.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.