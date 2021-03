Devant la justice – Un ancien directeur accuse la SGS de «corruption généralisée» Un cadre haut placé a été licencié après avoir donné l’alerte sur l’emploi de consultants suspects en Afrique et en Albanie. La multinationale genevoise rejette ces allégations. Sylvain Besson , Gabriel Sassoon

Frankie Ng, directeur général de la SGS depuis 2015, est personnellement mis en cause. Laurent Guiraud

Dans le monde feutré et verrouillé des multinationales suisses, il est rarissime qu’un cadre de ce niveau attaque son employeur. Surtout avec des allégations aussi explosives. Les faits se sont produits le 11 février, dans le décor austère et vieillot du Palais de justice de Genève.

Ce soir-là, un quinquagénaire d’allure sportive se présente devant le Tribunal des prud’hommes. Thomas K. est un ancien dirigeant de la Société générale de surveillance (SGS). Cet ex-directeur juge abusif son licenciement, intervenu en novembre 2019. Il demande 1,8 million de francs à son ancienne entreprise, en indemnités, bonus impayés et pour tort moral. Mais ce n’est pas le plus important: Thomas K. dit avoir été licencié pour avoir signalé un «système de corruption généralisée» au sein de la SGS. Selon les déclarations faites à l’audience par son avocat, Jérôme Nicolas, ce système existerait de longue date et concernerait «plusieurs pays» où l’entreprise est active.