Tour de France 2022 en Suisse – Un an après, les Vaudois sont toujours sous le charme En juillet 2022, le peloton de la Grande Boucle avait sillonné les quatre coins du canton de Vaud, avec une arrivée à Lausanne le 9 et un départ d’Aigle le 10. Douze mois après ce passage remarqué, que reste-t-il? Chris Geiger

La 8 e étape du Tour de France 2022 avait attiré plus de 100’000 personnes dans les rues de Lausanne. KEYSTONE

«Il y a quelques semaines encore, on m’a dit: «C’était vraiment incroyable, ce Tour de France, n’est-ce pas Mme Moeschler?» C’est un événement qui a véritablement marqué la mémoire collective lausannoise et pour longtemps.» La mémoire collective vaudoise, serait-on tenté d’ajouter aux propos de la municipale lausannoise chargée des Sports et de la Cohésion sociale.