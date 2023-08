Un an après la panique en Suisse – Mais où est donc passée la variole du singe? Après la flambée de l’été 2022, c’est le calme plat en Suisse. Mais le virus se refait actuellement une santé en Asie, prévient un infectiologue. Thibault Nieuwe Weme

La variole du singe a affolé l’Occident l’été passé. Une année plus tard, l’épidémie est proche d’un rebond en Asie, jusqu’ici épargnée. AFP/Ernesto Benavides

Une année après sa spectaculaire flambée en Suisse, la variole du singe (ou Mpox dans sa version raccourcie) semble avoir disparu de la circulation. Les infections ont arrêté de pleuvoir – presque tout net – début novembre 2022. Alors quoi, doit-on tout oublier des images de pustules et des récits glaçants des douleurs insupportables provoquées par la maladie?

«En juillet, la chine a confirmé 500 cas avec test PCR. Vu le nombre de personnes n’allant pas consulter […], on peut imaginer que ce chiffre est très sous-estimé.» Dr Stefano Musumeci, infectiologue aux HUG

Sans vouloir réveiller la panique de la population, les médecins restent en alerte. Infectiologue aux HUG, le Dr Stefano Musumeci indique que le virus circule encore activement, notamment en Chine et au Japon. «En juillet, la chine a confirmé 500 cas avec test PCR (ndlr: 925 cas confirmés le 28 août). Compte tenu de la peur de la stigmatisation ainsi que le nombre de cas suspects non confirmés, on peut imaginer que ce chiffre est très sous-estimé.» Le médecin ne s’étonnerait donc pas d’une importation de nouveaux cas en Europe.

Vaccin au frigo

Mais comment expliquer que le Mpox ait perdu aussi rapidement du terrain dans le monde occidental? Le Dr Musumeci invoque trois causes: «L’immunité suite à l’infection a un effet protecteur. Les cas de réinfection à travers le monde se comptent sur les doigts d’une main. Comme c’est la population à risque (ndlr: les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, soit HSH) qui s’est infectée en premier, le virus a été vite limité.»

Ensuite, c’est le mode de transmission lui-même qui a fait office de bouclier. «La transmission a eu lieu principalement par contact rapproché, en cas de lésions cutanées ou génitales. Là aussi, la chaîne de transmission est vite interrompue, poursuit le médecin. Ajoutez à cela la vaccination, qu’elle se soit faite à l’étranger ou plus tard en Suisse, et vous avez une consolidation de la protection. De plus, la communauté LGBTQIA+ a joué un rôle clé en termes de sensibilisation.»

«Les doses peuvent être conservées jusqu’à neuf ans si elles sont stockées à -80 °C.» Céline Reymond, porte-parole de l’OFSP

Un diagnostic «multifactoriel» confirmé par Céline Reymond, porte-parole de l’OFSP: «La dynamique de l’infection a diminué parce que les personnes à risque ont adapté leur comportement ou parce que de nombreuses personnes à risque étaient désormais vaccinées.» La Confédération avait d’ailleurs essuyé de nombreuses critiques au sujet du sérum l’été passé. Elle avait passé commande au fabricant avec plusieurs semaines de retard sur ses voisins, ce qui avait irrité les associations LGBTQIA+ et poussé de nombreux Suisses concernés au tourisme vaccinal.

Une fois livrées, les 100’000 doses pouvaient-elles encore trouver preneur? Et combien de temps peuvent-elles être laissées au frigo avant d’être jetées? «À ce jour, un peu plus de 12’500 doses ont été administrées en Suisse (sur les 40’000 commandées, les 60’000 restantes ayant été commandées par l’armée pour assurer la disponibilité des contingents), détaille la porte-parole. Les doses peuvent être conservées jusqu’à neuf ans si elles sont stockées à -80 °C»

Mpox quasi éternel

Finalement, l’OFSP partage l’idée qu’un come-back du Mpox «peut survenir à tout moment, par exemple si la conscience du risque diminue à nouveau chez les personnes potentiellement exposées». L’office affirme garder un œil «attentif» sur la situation internationale, en coordination avec l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) et l’OMS.

De son côté, le Dr Musumeci rappelle qu’un virus est extrêmement difficile à éradiquer tant qu’il peut compter sur un réservoir animal, «contrairement aux virus dont le réservoir est exclusivement humain comme la poliomyélite par exemple», quasiment rayée du globe «grâce à la vaccination». Le Mpox étant endémique de certaines grandes régions africaines, où il sévit aussi chez les petits mammifères, «il ne va probablement jamais vraiment disparaître».



