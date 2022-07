Je ne vais pas vous confier mes sentiments concernant l’interruption de grossesse. Ils n’intéressent personne. Mais j’ai été un peu effaré par la nature des réactions provoquées, aux Etats-Unis comme chez nous, par le récent arrêt de la Cour suprême américaine et par la méconnaissance des médias du droit constitutionnel des Etats-Unis. A l’évidence, on peut regretter Outre-Atlantique l’abolition d’un droit fédéral à l’avortement, qui pourrait bien diviser l’Amérique encore davantage qu’elle n’est divisée aujourd’hui. Mais, en qualité de juriste, je trouve malvenues les accusations portées contre les juges de la Cour, et les menaces dont ils sont l’objet.

Le conflit concerne le 14e amendement de la constitution, que personne ne semble connaître, et d’une manière plus générale, les singularités et les effets d’un système fédéral que la Suisse a, dans les grandes lignes, adopté en 1874.

Le 14e amendement est une disposition (adoptée en 1868) destinée à protéger les Noirs, récemment libérés, mais malmenés par les Sudistes après la guerre de Sécession, et invoquée par la suite pour lutter contre d’autres discriminations. Rien, bien sûr, dans l’amendement, ne concerne l’avortement, mais comme l’a déclaré la Cour suprême dans son fameux arrêt « Roe v. Wade » (rendu en 1973), qui vient d’être abrogé, le droit au respect de la vie privée, présent disait la Cour dans l’amendement, permettait d’admettre qu’une femme était libre d’interrompre sa grossesse.

Ce jugement «progressiste» n’avait rien de scandaleux, mais personne ne niera, à la lecture de l’amendement, qu’il était le résultat d’une interprétation très libre et extensive, rendu à l’époque par une Cour « de gauche », dont les membres, comme leurs «bretherns» de droite (avec quelques exceptions), sont fortement politisés et votent généralement «comme un seul homme».

Les conservateurs américains n’ont jamais accepté Roe v. Wade, et, sans que cela puisse étonner personne, «leurs» juges, devenus majoritaires, ont proposé une autre interprétation du 14e amendement, plus stricte et plus proche de son texte. Il n’y a rien là de choquant, qui puisse justifier l’indignation des Démocrates et l’hystérie de leurs médias (dont les nôtres se font l’écho).

L’avortement est ainsi renvoyé à la législation des Etats (ou, éventuellement, à une loi fédérale) et je suis surpris que nos commentateurs fassent grand cas de sondages qui montrent que plus de 60% des Américains sont en faveur de l’avortement. De même que pour l’élection présidentielle, les voix des habitants des grandes villes de New-York et de Californie font pencher les majorités à gauche, mais cela n’a qu’une importance relative, car le système américain, comme le suisse, tempère les désirs de la volonté populaire, exprimée sur l’ensemble du territoire national, par les droits reconnus aux divers Etats ou Cantons. Les Etats-Unis, comme la Suisse, ont une chambre basse, le Sénat, un Conseil des Etats, dont les pouvoirs, accrus chez nous par le système de la « double majorité », nous évitent d’être soumis aux décisions des grandes villes, l’axe Zurich-Bâle-Genève.

Les juges de la Cour suprême sont nommés ou confirmés par le Sénat, sur proposition du Président, et, dans cette chambre, les petits Etats, comme dans notre Conseil des Etats, ont le même droit à deux députés qu’ont New-York et la Californie. Cela explique, bien sûr, que les Républicains, sous le mandat de Donald Trump, ont pu faire nommer trois juges conservateurs supplémentaires dans la Cour Suprême On peut se réjouir ou se désoler de ce système, mais il est bon de le connaître avant de descendre dans les rues pour en contester les résultats.

Cela dit, il reste l’essentiel: comment traiter l’avortement, ce mal nécessaire? J’ai dit plus haut que ce n’était pas mon propos, mais, pour éviter tout malentendu, je voudrais dire ce qui suit. La Cour suprême américaine, avec des arguments parfaitement défendables, a restitué aux Etats le droit de légiférer en matière d’avortement. Vingt-six, à ce jour, ont déclaré vouloir l’interdire. C’est leur droit. Mais ceux qui l’excluraient même en cas de viol, d’inceste, de détresse profonde de la mère ou de danger pour sa santé, ou encore, en sachant que l’enfant à naître souffrirait de graves handicaps, ces Etats-là ne respecteraient pas à mon avis les impératifs de la dignité humaine, et j’ose espérer que la Cour suprême, d’une manière ou d’une autre, trouverait les moyens de déclarer inapplicable ce type de législation excessive. A défaut, et en dehors de toute argumentation juridique, il aurait été malheureusement préférable de confirmer Roe v. Wade.

Jacques-André Reymond Afficher plus Professeur honoraire à l’Université de Genève.

