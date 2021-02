Bande dessinée – Un album caustique et décalé épingle les turpitudes humaines L’auteur bordelais Violente Viande et l’illustrateur carougeois PanpanCucul offrent une visite décapante de la Terre à travers le regard d’extraterrestres. Irène Languin

Attention, humour noir. Ouvrir «Bienvenue sur Terre», c’est se garantir un voyage vitriolé au pays de l’irrévérence. Comme Violente Viande, aux textes, et PanpanCucul, au dessin, ne reculent devant rien, ils ne vous épargneront ni le massacre d’animaux trop mignons, ni les enfants moches, ni le stupre. Mais l’inavouable et le scabreux se dissimulant dans chaque être humain, autant en rire, et voilà tout l’enjeu de cet album dessiné récemment paru chez Marabulles, la collection BD des éditions Marabout.

Le projet de ce livre est né d’un coup de foudre amical et artistique sur Instagram. Il y a un an, l’illustrateur carougeois Julien de Preux, alias PanpanCucul, s’abonne au compte de Florian Nardone, auteur bordelais qui, sous le pseudo de Violente Viande, égraine sur le réseau social les principes de sa philosophie gonzo à coups de phrases aussi provocantes que définitives. «Deux heures après, Florian me disait qu’il cherchait un dessinateur pour faire une BD, raconte Julien dans son atelier des Acacias. Et trois semaines plus tard, j’étais chez lui à Bordeaux à boire des bières et faire des blagues.»

Travail à distance

Durant trois mois, le tandem travaille à distance – c’est aussi le temps du premier confinement. L’auteur envoie gags et dialogues à son comparse, qui les met en images. «La collaboration était facile, on se comprenait rapidement», explique Florian, qui a déjà commis deux bandes dessinées avec l’illustratrice Lucy Macaroni. Lorsque les complices adressent leur première version à leur éditrice, cette dernière leur conseille de réfléchir à un fil conducteur. «C’est là qu’a germé l’idée d’un livre rédigé par des extraterrestres, sourient-ils. La distance de ce regard permet d’écrire toutes les méchancetés du monde, de se dédouaner.»

Convaincus du fait que «si la blague est bonne, tout est permis», Violente Viande et PanpanCucul explorent ainsi les travers et les turpitudes des habitants de la planète bleue. Lesquels ont l’obsession du sexe, maltraitent sans vergogne leur environnement et font peu de cas de leur prochain ou de leur progéniture. La réussite de l’ouvrage tient probablement dans la tension qui existe entre le goût de la provocation de Florian Nardone et le trait tout simple, presque ingénu, de Julien de Preux. Les protagonistes peuvent proférer les pires horreurs, leur physique attendrissant de petits bonshommes enfantins dédramatise la portée de leurs propos. Une association qui fait mouche.