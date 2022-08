Afficher plus

Afficher plus

Suite à la récente décision de la Ville de Genève de déplacer les manèges des quais à Plainpalais dès 2023, la «Tribune de Genève» a décidé de plonger dans le monde des carrousels, tire-pipes et pommes d’amour. Afin de mieux connaître celles et ceux qui se cachent derrière ces fêtes parfois considérées comme démodées, trop grandes et trop bruyantes.