Santé à Genève – Un aimant géant à 3 teslas: une arme contre les tumeurs Le remplacement d'un appareil à imagerie par résonance magnétique (IRM) vient renforcer l'équipement des HUG. Cette technologie sans rayons X permet une visualisation précise des tumeurs.

La nouvelle machine IRM que les HUG ont reçue la semaine dernière, avec le professeur Pierre-Alexandre Poletti, médecin-chef du Service de radiologie. GEORGES CABRERA

Le 4 juillet, au moyen d’une grue, les HUG ont reçu leur nouvelle IRM – cet aimant géant circulaire de plusieurs tonnes – d’une valeur de près de 2 millions de francs. Cette technologie de pointe a permis d’améliorer considérablement la prise en charge de nombreuses maladies, notamment des cancers, augmentant ainsi les chances de guérison. Elle est aujourd’hui indispensable.

Si les HUG possèdent déjà neuf appareils, celui-ci vient renforcer l’arsenal car ses nouvelles performances intègrent l’intelligence artificielle (IA). Le médecin-chef du Service de radiologie, le professeur Pierre-Alexandre Poletti, détaille le rôle de cette machine.

Comment fonctionne une IRM? Contrairement au CT-scanner, l’IRM n’utilise pas de rayon X. Elle génère donc des images à partir du signal électromagnétique, émis directement par le corps du patient, ce qui permet de voir de façon extrêmement précise les différents organes (cerveau, cœur, foie, etc…) et leurs anomalies tissulaires (œdème, inflammation, infiltration tumorale).

Qu’est-ce qui distingue l’IRM des autres méthodes d’imagerie? Seule l’IRM est capable de fournir un niveau de détail avec une telle précision. Elle peut identifier le contenu chimique de certaines lésions en donnant des informations très précises pour appuyer les images en 2D ou 3D. Il faut enfin noter que l’absence d’exposition aux rayons X fait de l’IRM un examen non irradiant, ce qui est un avantage notable en pédiatrie, car les enfants sont particulièrement sensibles aux rayons X.

L’IRM est donc un aimant géant dans lequel on place un autre petit aimant, le corps humain? Tout à fait! Et cet aimant géant crée un champ magnétique qui va repousser tous les «petits aimants» de notre corps, nos atomes d’hydrogène. C’est à cet instant que chacun de ces atomes va émettre un signal. Ce sont tous ces signaux réunis qui permettent de créer des images précises de l’intérieur du corps humain.

Cette nouvelle machine intègre l’intelligence artificielle (IA). Quel est son rôle? Une fois qu’on a récolté les signaux créés par l’IRM, il faut encore transformer ces signaux dans un ordinateur pour les rendre visibles. C’est dans ce traitement a posteriori des données que l’IA intervient. Elle va permettre de reconstruire l’image bien plus rapidement. Cela aura pour conséquence d’obtenir des résultats et des diagnostics plus précis, plus vite.

Voyez-vous d’autres utilisations possibles de l’IA? Oui. L’IA commence aussi à être utilisée pour l’aide à la détection de certaines anomalies sur les images, mais cela est encore en développement.

«Nous ne sommes pas là pour soigner des images, mais pour soigner des patients.» Professeur Pierre-Alexandre Poletti

L’IRM a-t-elle révolutionné la prise en charge des cancers? Totalement. À ce titre, entre autres, elle a été qualifiée par une étude américaine de Dartmouth et Stanford comme la plus grande innovation médicale du XXe siècle avec le CT-scanner.

Combien d’examens d’IRM effectuez-vous aux HUG? Nous réalisons un total d’environ 24’000 examens IRM par année, soit 2’900 par an par machine, hors activité de bloc opératoire ou de recherche.

Le diagnostic final ne repose-t-il que sur cet examen? Non. Le diagnostic définitif et le choix du traitement le plus approprié se font toujours en combinant l’IRM avec plusieurs autres techniques et types d’examens. En radiologie, nous collaborons étroitement avec nos collègues de différents services, dans le cadre de réunions. Avec l’oncologie par exemple, nous faisons ce qu’on appelle des tumor boards (ndlr: colloques pluridisciplinaires pour discuter de la tumeur) pour assurer la meilleure prise en charge à nos patients.

En dehors de l’oncologie, l’IRM est-elle aussi employée? Bien sûr. L’IRM soutient de nombreuses autres indications, en cardiologie ou en neurologie par exemple. Il y a tout juste six mois, nous avons même été l’un des premiers hôpitaux dans le monde à installer une IRM dans une unité de radiologie aux Urgences.

Existe-t-il des IRM plus puissantes que d’autres? Tout à fait. Les IRM sont notamment classées selon la force du champ magnétique qu’elles génèrent et que l’on mesure en teslas (T). En clinique, les machines à basse puissance sont de 0,25 T et les machines à haute puissance de 3 T. L’IRM que nous venons de recevoir est un appareil de 3 teslas.

Quel impact a cette force du champ magnétique? Une IRM de plus haute puissance peut produire des images de meilleure qualité, avec une résolution plus fine et plus de détails. Maintenant, si cette meilleure image permet aux médecins d’observer les structures anatomiques avec plus de précision, elle n’implique pas nécessairement une différence dans leur diagnostic. Or nous ne sommes pas là pour soigner des images, mais pour soigner des patients.

