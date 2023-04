Mon animal et moi – «Un aigle c’est comme un joueur, Sherkan a ses habitudes» Jacques-Olivier Travers a fait de son pygargue à tête blanche la grande attraction de Ge/Servette aux Vernets. Christian Maillard

Le fauconnier Jacques-Olivier Travers et l’aigle Sherkan, mascotte du Genève Servette HC, dans son parc de Sciez. VALENTIN FLAURAUD

«Entre nous, c’est une vieille amitié, on n’a plus vraiment de secret l’un pour l’autre!» Entre Jacques-Olivier Travers et son pygargue à tête blanche, c’est une belle complicité qui dure depuis plus de vingt ans. Le fauconnier de Haute-Savoie et son rapace ont plus de 600 matches de hockey à leur palmarès. L’aigle pêcheur américain, né en 1999 au Canada, est en effet devenu l’attraction des Vernets, la mascotte de Ge/Servette qui en a fait son «MVP».