Genève se reprend à Davos – Un Aigle averti en vaut visiblement deux Ge/Servette s’est parfaitement rattrapé après sa surprenante défaite de mardi. À Davos, le GSHC a fait fort (1-4). Grégory Beaud

Le gardien Gauthier Descloux a été très bon dans les Grisons. keystone-sda.ch

Le romanche n’est pas la langue la plus aisée à capter. Mais, après deux périodes, les quelques privilégiés de la Vaillant Arena vociféraient contre la prestation davosienne face à un solide Ge/Servette. Alors certes, il n’était pas simple de piger quoi que ce soit sur le fond, mais la forme suffisait. Le HCD décevait et les suiveurs le faisaient savoir en tribunes. Mais, finalement, n’est-ce pas la victoire acquise mardi aux Vernets qui faisait davantage tache au vu des forces en présence tant Genève est supérieur à un Davos aussi diminué qu’actuellement?

Contrairement à la défaite 4-5 du début de semaine, les hommes de Pat Emond ont cette fois-ci parfaitement tenu le score après avoir encore une fois pris deux longueurs d’avance. Le deuxième tiers-temps a toutefois laissé à nouveau à désirer. Pas dans les proportions de mardi (0-4), mais tout de même. Sans un excellent Gauthier Descloux, les Grenat n’auraient pas vécu une fin de soirée aussi agréable. Différentiel de shoots lors du second tiers? 22-7 en faveur des Rhétiques. Score de la période? 0-2. Rude pour la formation locale. De quoi faire tempêter les observateurs.

Le dernier rempart genevois aurait d’ailleurs mérité de célébrer son quatrième blanchissage de la saison. Le No 34 a livré une prestation parfaite et n’a laissé passer qu’un envoi de Kienzle consécutif à un cafouillage malencontreux devant lui. Sur cette occasion, ses coéquipiers l’ont laissé un peu seul et le No 16 adverse a pu se ruer sur le puck. Dommage.

Toujours est-il que ces trois points permettent à Ge/Servette de revenir à une longueur de leur adversaire du soir. Plus important encore, les Aigles ont pu se racheter une conduite après leur faux pas de mardi. Avant de se rendre à Zurich lundi, il était primordial de ne pas laisser la sinistrose s’installer. C’était finalement la chose la plus importante dans la mission davosienne. Quitte à agacer les quelques observateurs locaux.