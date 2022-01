Abus sexuels en EMS – Un aide-soignant et ses pulsions face aux juges L’homme admet avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une octogénaire. Il se dit dévasté. Luca Di Stefano

La procureure a requis une peine de 3 ans assortie du sursis partiel afin que l’homme puisse se soigner, ainsi qu’une interdiction d’exercer un métier de la santé. LUCIEN FORTUNATI

«Ça a été une forme de suicide. J’ai fait ça au lieu d’aller me jeter d’un pont.» L’homme qui parle à la barre du tribunal évite le terme de pulsion. Pour tenter d’expliquer son passage à l’acte, il préfère évoquer une «émotion», une «explosion violente en lui». Le mal qu’il a fait, il le reconnaît et présente ses excuses. «Les souffrances que j’ai fait subir me détruisent complètement.»