Tribunal fédéral – Un aide-soignant définitivement condamné pour actes d’ordre sexuel L’accusé a écopé d’une peine de prison et d’une interdiction d’exercer de quatre ans pour avoir notamment touché sans raison la poitrine d’une patiente.

Le TF maintient que le Tribunal cantonal vaudois avait le droit de s’appuyer sur les dires du mari et de l’infirmière. La haute cour les a examinés de près. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la condamnation d’un aide-soignant, qui avait touché sans raison la poitrine d’une patiente atteinte d’un cancer. La femme est décédée avant d’avoir pu être interrogée par les autorités pénales. Les tribunaux ont dû se baser sur les déclarations de tiers.

Le jour même des faits, cette femme a raconté à son mari ce qu’il s’était passé avec l’aide-soignant. Une aide-soignante, à qui la femme s’était confiée, a aussi informé l’infirmière responsable. Cette dernière a ensuite rendu visite à la malade et a recueilli ses explications.

Le TF maintient que le Tribunal cantonal vaudois avait le droit de s’appuyer sur les dires du mari et de l’infirmière. La haute cour les a examinés de près. Dans les notes prises par l’infirmière, on retrouve de nombreuses déclarations de la victime notées entre guillemets. On dispose donc d’une description très claire des faits.

Témoins questionnés

De plus, l’accusé et son avocat ont pu poser des questions directement aux témoins. Le droit à un procès équitable n’a donc pas été violé. Le TF considère aussi que la peine privative de liberté de six mois, prononcée sans sursis, est recevable, même si l’aide-soignant n’a pas de casier judiciaire.

Comme une autre procédure contre l’aide-soignant était pendante au même moment pour une affaire de contrainte sexuelle et de pornographie, l’instance précédente tablait donc sur un pronostic défavorable. En plus de la peine de prison, une interdiction d’exercer a été ordonnée pour quatre ans.

ATS

