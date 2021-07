Conséquences des intempéries – Un affaissement de l’autoroute s’est produit peu avant le Vengeron Les ouvriers s’affairent depuis mardi soir pour remettre la chaussée à niveau sur les deux voies rapides. Bouchons considérables. Il faut éviter le secteur. Thierry Mertenat

Un automobiliste de l’aube. Il a d’abord vu, dans le tunnel de Vernier, cette annonce sur le panneau de signalisation: «Attention, chaussée déformée à la hauteur de Ferney». Puis, en arrivant sur la zone, 200 mètres en amont du Vengeron, peu avant la sortie pour aller sur Versoix, un énorme dos d’âne. «À 80 km/h, en franchissant l’obstacle, on décolle, à coup sûr…», raconte-t-il.

Les bouchons qui se sont formés font le travail de ralentissement nécessaire. On avance au pas, dans les deux sens, et la police recommande d’éviter le secteur. Tout en confirmant la déformation constatée au niveau de la chaussée autoroutière. «Un affaissement s’est produit mardi soir à 20 h, explique le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier, impactant les deux voies rapides, dans les deux sens. Seules les voies lentes sont encore ouvertes à la circulation.»

Les ouvriers s’affairent pour remettre la chaussée à niveau. Pour quand? On l’ignore. Le chantier s’est ouvert en urgence mardi soir et a duré toute la nuit. Il se poursuit. Dans des conditions difficiles. Partout de la boue. Les pluies n’ont épargné personne. Maudit plein air. Entre Genève et Lausanne, il faut aujourd’hui, si on le peut, privilégier le train.

