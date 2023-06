Suède – Un adolescent tué par balle, trois blessés à Stockholm La fusillade s’est déroulée près d’un square du sud de la capitale suédoise. Deux suspects ont été arrêtés.

La Suède a été le théâtre de 391 fusillades en 2022, dont 62 mortelles. AFP

Un adolescent de 15 ans a été tué et trois personnes blessées par des tirs en plein jour samedi à Stockholm, a annoncé la police, précisant que les circonstances étaient encore à éclaircir. Une heure après les faits, deux hommes ont été arrêtés après une course-poursuite dans le sud de la capitale suédoise, selon la police.

Informée d’une fusillade près d’un square dans le sud de la ville juste après 18 h 00 (16 h 00 GMT), la police a découvert sur place deux personnes avec des blessures par balle. Deux autres l’ont été à proximité, dont une a succombé à ses blessures. Les trois blessés ont été hospitalisés.

«La personne qui est morte sur place est un garçon âgé de 15 ans», a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police de Stockholm, Towe Hagg, précisant que les circonstances de cette fusillade n’avaient pas encore été établies. Les trois autres personnes blessées sont un adolescent de 15 ans, et un homme et une femme âgés respectivement de 45 et 65 ans, a ajouté la police.

Vendredi, trois personnes ont été blessées par balle lors d’incidents séparés dans la région de Stockholm. Ces dernières années, la Suède a eu du mal à endiguer une vague de fusillades et d’attentats à la bombe, imputés à des gangs réglant leurs comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Le pays a été le théâtre de 391 fusillades en 2022, dont 62 mortelles, contre 45 l’année précédente, selon les données de la police.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.