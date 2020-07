Bienne (BE) – Un ado pincé juste avant un brigandage La police bernoise a mis la main sur un jeune homme avant qu’il ne passe à l’acte dans une station-service, jeudi.

Une patrouille de police a mis la main sur un jeune de 15 ans avant qu’il ne perpètre un brigandage. Keystone

Jeudi, aux alentours de 21 heures, une patrouille de la police cantonale bernoise a observé un individu au comportement suspect près de la station-service située au chemin du Marais à Bienne (BE). À l’approche des agents, le jeune homme a pris la fuite à pieds. Il a pu être interpellé quelques minutes plus tard par la patrouille et emmené dans un poste de police pour de plus amples clarifications.

Selon les déclarations de l’adolescent de 15 ans lors de l’interrogatoire, il s’apprêtait à commettre un brigandage dans une station-service. La fouille de ses effets personnels a permis de saisir plusieurs objets suspects, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Celle-ci a ouvert une enquête sous la conduite du Ministère public cantonal des mineurs. L’adolescent devra répondre de ses actes devant la justice notamment pour infractions au Code pénal.

( comm/NXP )