Bon pour les PME exportatrices Afficher plus

Carmelo Laganà

L’Indonésie, ce n’est pas que Bali, une très belle région touristique au demeurant. C’est surtout un Etat en pleine croissance : les analyses du cabinet d’études PricewaterhouseCoopers place d’ailleurs l’Indonésie en 4e position des puissances économiques mondiales en 2050. Avec ses 267 millions d’habitants, une classe moyenne en pleine croissance qui désire consommer des produits de qualité, et des besoins d’investissement considérables dans les infrastructures physiques et numériques, l’Indonésie constitue une formidable opportunité pour les quelques 97'000 PME exportatrices suisses.

Et dans cette perspective, l’accord conclu en décembre 2018 par la Suisse représente une chance à saisir – surtout que ni les USA ni l’UE ne peuvent compter sur un partenariat d’aussi large portée que celui soumis au vote populaire le 7 mars prochain. A terme, 98% des droits de douane sur les produits suisses seront levés. A terme, bon nombre d’obstacles technique au commerce seront atténués. Il sera donc plus facile pour nos producteurs de chocolat et nos PME industrielles spécialisées dans des produits de pointe d’investir sur le marché indonésien.

A terme, ce sont des places de travail qui sont assurées. Selon les estimations de l’administration fédérale, l’industrie des machines par exemple – qui compte 320'000 emplois dans notre pays – pourrait économiser 25 millions de francs par an. En cette période de crise, ce n’est pas rien ! Aujourd’hui, cet accord si important pour la Suisse aurait déjà pu être en vigueur, mais c’était sans compter sur les Verts et quelques ONG qui ont lancé le référendum – relevons que, parmi ces dernières, ni le WWF, ni Greenpeace, Public Eye ou Alliance Sud n’ont soutenu la récolte des signatures.

Motif invoqué ? L’huile de palme, dont l’Indonésie est un des plus grands producteurs au monde. Les Suisses, de gros consommateurs ? Pas vraiment : en 2019, seuls 35 tonnes d’huile de palme indonésienne ont été importées dans notre pays, soit 0,0001% de la production totale de cet État d’Asie : une goutte d’eau par rapport à la consommation mondiale qui s’élève, elle, à … 76 millions de tonnes !

Ce référendum est d’autant plus incompréhensible que la Suisse a négocié, et obtenu avec succès, l’introduction dans l’accord d’un chapitre étendu et novateur en matière de développement durable. Des engagements contraignants sont ainsi prévus, notamment pour protéger l’environnement, les plantations et les forêts pluviales d’Indonésie, ainsi que pour renforcer les droits des travailleurs indigènes.

Cet accord est le premier qui impose des critères de durabilité aux échanges commerciaux : la valorisation de la production durable est ainsi assurée par un mécanisme qui introduit des tarifs douaniers préférentiels uniquement pour des contingents d’huile de palme qui répondent aux exigences de durabilité. L’agriculture suisse a été entendue : il n’y aura pas de libre-échange pour l’huile de palme, et des clauses de sauvegarde sont prévues.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que l’Union suisse des paysans (USP) et d’autres organisations soutiennent l’accord. En réalité, ce dernier représente une opportunité incroyable pour les entreprises suisses, mais aussi un très grand pas en avant pour le commerce durable. C’est pourquoi le Conseil fédéral, le Parlement, plusieurs partis politiques, le secteur agro-alimentaire, l’USP, et les milieux économiques appellent à voter OUI !