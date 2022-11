«Après des tractations intenses» – Un accord sur une Convention nationale dans la construction Dès le 1er janvier prochain, les salaires effectifs devraient être augmentés de 150 francs et les salaires minimums de 100 francs.

L’accord est le fruit de tractations entre la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et les syndicats Unia et Syna. KEYSTONE/Michael Buholzer

Les partenaires sociaux ont trouvé un accord pour le renouvellement de la Convention nationale du secteur principal de la construction. A partir du 1er janvier 2023, les salaires effectifs devraient être augmentés de 150 francs et les salaires minimums de 100 francs.

La nouvelle Convention nationale a été conclue dans la nuit de lundi à mardi «après des tractations intenses», indiquent mardi la Société suisse des entrepreneurs (SSE) et les syndicats Unia et Syna dans un communiqué commun. Il a fallu neuf rondes de négociations pour aboutir à une solution. Elle sera valable trois ans.

L’accord «prévoit des simplifications de l’organisation du temps de travail et des améliorations dans le but d’accroître l’attrait de la branche», ajoutent les partenaires sociaux. «Les deux parties ont dû faire des concessions», ajoutent-ils.

Concernant les salaires, la SSE avait indiqué la semaine passée avoir proposé une augmentation générale de 150 francs par mois, soit 3,3% de plus pour les revenus plus faibles, et une hausse de 60 francs du salaire minimal. Les représentants des travailleurs exigent de leur côté une hausse de 190 francs.

Durée de travail inchangée

Les durées de travail annuelle (2112 heures) et hebdomadaire demeurent inchangées. En cas d’heures supplémentaires, les deux heures à partir de la 48e seront payées avec un supplément de 25%. Les syndicats accusaient la SSE de chercher à prolonger la semaine de travail jusqu’à 50 heures, sans payer d’heures supplémentaires.

En cas d’heures supplémentaires, les deux heures à partir de la 48e seront payées avec un supplément de 25%. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

En cas d’interruption des travaux en raison de la chaleur ou d’intempéries, l’employeur peut désormais requérir que les heures de repos y relatives soient considérées comme des compensations d’heures supplémentaires effectuées.

L’accord prévoit en outre «au moins cinq jours» de compensation. Les régimes régionaux actuellement en vigueur ne sont toutefois pas remis en cause et il est possible de définir des réglementations allant plus loin afin de tenir compte des conditions régionales.

Des milliers de maçons en grève

Patrons et syndicats se sont par ailleurs mis d’accord sur une hausse des indemnités de kilométrage pour les véhicules privés et sur le versement intégral du salaire pendant les dix jours du congé paternité.

L’accord doit maintenant être soumis aux organes de décision des deux parties. La conférence professionnelle des syndicats siégera le 10 décembre, alors que l’assemblée des délégués de la SSE se réunira le 13 janvier prochain.

Depuis le 17 octobre, 15'000 maçons sont descendus dans les rues de Suisse. Ils exigent une meilleure planification des horaires de travail et refusent de voir leurs journées de travail rallongées en été.

ATS

