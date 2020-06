Coronavirus – Un accord sur le plan de relance de l’UE espéré en juillet La secrétaire d’État française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin a déclaré ce jeudi que Paris souhaite trouver rapidement un accord pour le fonds de relance européen de 800 milliards de francs. Le plan le plus onéreux de l’histoire de la Commission va provoquer des «négociations difficiles», selon elle.

Amélie de Montchalin compte sur le soutien de l’Allemagne pour aboutir à un accord unanime des 27 pays membres de l’Union européenne. AFP

La France espère parvenir à un accord des 27 États membres de l’UE sur le plan de relance européen de 750 milliards d'euros (environ 800 milliards de francs) en juillet, a déclaré jeudi sa secrétaire d’État aux Affaires européennes Amélie de Montchalin.

«Il y a une obligation de résultat sur le calendrier, Mme Merkel (la chancelière allemande, ndlr) est très consciente que la présidence allemande de l’UE doit commencer par un accord dès le mois de juillet sinon on va être totalement décalé», a-t-elle lancé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat.

«Si le fonds de relance n’est pas disponible pour la relance, si nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord en juillet, là on aura un problème», a-t-elle martelé.

Faire face à la crise

La Commission européenne a présenté le 27 mai un plan de relance allant jusqu’à 750 milliards d'euros – 500 seraient redistribués sous forme de subventions, 250 milliards sous forme de prêt - pour faire face à la crise économique provoquée par l’épidémie du Covid-19.

Ce plan, le plus onéreux de son histoire et qui requiert l’unanimité des 27, a aussitôt déclenché des critiques de la part des pays observant une politique de rigueur financière, qualifiés de «frugaux» (Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark).

«Il faut qu’on puisse synchroniser notre plan de relance européen avec ensuite ce que seront les plans de relance nationaux, il faut qu’on ait de la visibilité», a insisté la secrétaire d’État.

Le prochain sommet européen des 18 et 19 juin se penchera sur la question mais ne sera pas décisif. Il permettra un premier «tour de table», a-t-elle noté, anticipant des «négociations difficiles».

L’objectif est de parvenir à un accord avant la fin juillet, a précisé une source diplomatique. Après le sommet en visioconférence de juin, il faudra un, voire deux sommets «en physique» pour y parvenir en juillet, selon elle. «Ça va être difficile mais si l’Allemagne tient, on peut réussir», poursuit la source citée.

«Un minimum»

La France a tracé de son côté plusieurs «lignes rouges», sur le montant des subventions et sur le budget de l’UE, a relevé Amélie de Montchalin.

«Le paquet de 500 milliards de subventions budgétaires c’est un point dur, c’est un minimum», a-t-elle souligné alors que certains pays voudraient réduire cette part d’aides directes.

Pour Paris, il n’est pas non plus question d’avoir «un beau plan de relance et un budget (pluriannuel de l’UE) amoindri», a-t-elle noté.

( AFP/NXP )