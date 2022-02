Accusé d’agressions sexuelles – Un accord conclu entre le prince Andrew et Virginia Giuffre L’Américaine de 38 ans était une ancienne victime du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein. Elle accuse le prince Andrew d’abus sexuels commis quand elle avait 17 ans.

Un accord à l’amiable a été conclu entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, sans en connaître les termes financiers. AFP

Un accord à l’amiable a été conclu entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, l’Américaine qui l’accuse d’agressions sexuelles en 2001 et qui voulait le voir jugé lors d’un procès civil à New York, ont indiqué les avocats de la plaignante dans un document judiciaire.

Lire également: Abo Désavoué par la justice Le prince Andrew sera jugé aux États-Unis pour viol Le deuxième fils de la reine Elizabeth II, 61 ans, était poursuivi par l’Américaine de 38 ans, une ancienne victime du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, pour abus sexuels commis quand elle avait 17 ans, des faits qu’il a toujours contestés. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.

AFP

