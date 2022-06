Le canton du Jura ne s’oppose plus au projet controversé de géothermie profonde à Haute-Sorne. Après plusieurs mois de négociations, il a annoncé lundi avoir signé avec l’exploitant une nouvelle convention renforçant les garanties sécuritaires et la communication.

Le canton du Jura, d’une part, et Geo-Energie Suisse et Geo-Energie Jura, d’autre part, sont parvenus à un accord pour le développement de ce projet de géothermie profonde dans la Vallée de Delémont. Contesté par une partie de la population et du monde politique, ce projet se fera avec un renforcement des mesures sécuritaires.