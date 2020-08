Allemagne – Un accident de montgolfière fait un mort et deux blessés Le ballon a été touché par une rafale au moment de l’accident et a heurté un champ. Les occupants de la nacelle ont été projetés à l’extérieur.

Le ballon dirigeable volait avec sept occupants à bord (photo d’illustration). KEYSTONE

Le pilote d’une montgolfière est mort et deux occupants de la nacelle ont été gravement blessés lors d’un accident survenu au moment de l’atterrissage de l’aérostat samedi en soirée dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé la police locale.

L’accident est survenu près de la commune d’Urbar, au sud de Coblence, dans la région de Rhénanie-Palatinat. Le ballon dirigeable de couleur bleue volait avec sept occupants à bord avant d’être touché par une rafale de vent lors de l’atterrissage. Le panier a ensuite heurté le champ plusieurs fois, jetant quatre personnes hors de la nacelle.

Trois autres occupants sont restés coincés dans la nacelle, dont le pilote qui est décédé des suites de ses blessures et deux autres personnes blessées et désormais hors de danger, a expliqué la police de Coblence. Le ballon a été traîné vers le bas d’une colline donnant vers le Rhin puis s’est retrouvé pris dans les arbres. Les opérations de sauvetage ont nécessité plus de 100 intervenants.

L'Office fédéral de l’aviation et la police ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident.

AFP/NXP