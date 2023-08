Cameroun – Un accident d’autocar fait 9 morts et 30 blessés Le gouverneur de l’Adamaoua (nord) a annoncé que neuf personnes sont décédées et 30 autres ont été blessées dans un accident d’autocar ce mercredi.

Plus de 6000 personnes meurent chaque année sur les routes camerounaises, soit plus de 30 morts pour 100’000 habitants. (photo d’illustration) AFP

Toutes les victimes étaient passagères du car qui avait quitté mardi la capitale, Yaoundé, en direction de Ngaoundéré, à quelque 450 kilomètres au nord. Il s’est renversé peu avant midi (heure locale) ce mercredi, à environ 40 kilomètres de sa destination.

L’accident a eu lieu au niveau de la localité de Mbe, a affirmé Kildadi Taguieke Boukar, gouverneur de la région de l’Adamaoua. Les blessés ont été pris en charge à l’hôpital de Ngaoundéré, le chef-lieu régional, a-t-il ajouté, estimant que la «vitesse» et l’état de la route pourraient être en cause dans cet accident.

Des accidents trop nombreux

Début mai, un accident de la circulation impliquant un car avait causé la mort d’au moins 14 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés dans l’est du Cameroun.

L’accident s’était produit sur un axe routier reliant les villes de Garoua-Boulaï (est) et Ngaoundéré. Le véhicule de «transport de personnes» avait effectué «deux tonneaux consécutifs à une sortie de piste», d’après le ministre des transports.

Plus de 6000 personnes meurent chaque année sur les routes camerounaises, soit plus de 30 morts pour 100’000 habitants. D’après la Banque mondiale, et les dernières données disponibles de l’OMS (2018), c’est l’un des taux les plus élevés en Afrique.

Ces chiffres sont sept fois supérieurs aux données des autorités en matière de mortalité routière. Selon des statistiques d’un responsable du ministère des transports du Cameroun publiées dans un quotidien national en juin 2022, 963 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation l’année précédente.

