Canton de Berne – Un accident chimique sans gravité à la gare de Spiez Dans la nuit de jeudi à vendredi, une faible concentration d’une substance chimique a été mesurée sur un camion-citerne chargé sur un train de marchandises, sans créer de danger pour la population.

Pour des raisons de sécurité, le trafic des marchandises a été suspendu pendant plusieurs heures et le périmètre de la gare a été bouclé, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise (photo d’illustration). KEYSTONE/Christian Beutler

Un incident chimique s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi à la gare de Spiez (BE). Une faible concentration d’une substance chimique a été mesurée sur un camion-citerne chargé sur un train de marchandises. Il n’y a eu aucun danger pour la population.

Une personne a été admise à l’hôpital pour y subir un contrôle. Pour des raisons de sécurité, le trafic des marchandises a été suspendu pendant plusieurs heures et le périmètre de la gare a été bouclé, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise.

Une forte odeur

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mécanicien d’un train convoyant des camions a senti une forte odeur âcre lors d’un arrêt à la gare de Spiez. Plus d’une trentaine de pompiers et de spécialistes d’accidents chimiques ont été engagés et ont réussi à localiser l’origine de cette émanation.

Ils n’ont constaté aucune fuite ou joint défectueux lors de l’examen du camion d’où provenait l’odeur. Les spécialistes supposent qu’une faible quantité de cette substance a éclaboussé l’isolation lors du remplissage de la cuve.

ATS

