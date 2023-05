Fête du travail en France – Un 1er mai «unitaire» et «combatif» contre la réforme des retraites Des manifestants, ainsi que des policiers ont été blessés dans les cortèges qui ont rassemblé des millions de personnes ce lundi.

La CGT a dénombré 550 000 personnes lors du défilé du 1er mai à Paris entre les places de la République et de la Nation. AFP/JULIEN DE ROSA

Des affrontements et des dégradations se sont produits lundi à Paris en tête du cortège du 1er-Mai, avec notamment des jets de projectiles contre les forces de l’ordre et des vitrines caillassées, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les premiers incidents ont eu lieu dès le départ de la manifestation intersyndicale vers 14 h 15 de la place de la République, sous une forte pluie.

De gros pétards ainsi que des projectiles ont été lancés sur les forces de l’ordre depuis le précortège, composé de plusieurs centaines de manifestants vêtus de noir.

Un policier a été atteint par un cocktail Molotov et «souffre de brûlures supposées graves», a indiqué la préfecture de police (PP) de Paris.

L’évaluation de ses brûlures, au visage et aux mains, est «en cours», a précisé à l’AFP une source policière.

Plusieurs commerces sur le parcours ont vu leurs vitrines caillassées, notamment des agences bancaires et immobilières, un magasin de photocopies, ainsi que du mobilier urbain.

À Nantes, un manifestant a été blessé à la main et pris en charge par le SAMU. Des incidents (dégradations de mobilier urbain, tags et feux de poubelle, jets de pavés) ont également émaillé les cortèges à Bordeaux et Toulouse. À Lyon, la préfecture du Rhône a fait état de 40 interpellations, après des heurts violents entre manifestants et forces de l’ordre, qui ont fait usage de lanceurs d’eau.

2,3 millions de manifestants

Quelque 2,3 millions de personnes, dont 550 000 à Paris, ont manifesté lundi en France dans les défilés du 1er mai, selon la CGT.

Le Ministère de l’intérieur n’avait pas encore communiqué ses chiffres vers 17h30. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, la CGT a revendiqué, selon les journées, entre 1 et 3,5 millions de manifestants.

La police a ainsi compté 16’300 manifestants à Caen (40’000 selon la CGT), 11’000 à Marseille (130’000), 13’500 à Toulouse (100’000), 15’000 à Brest (33’000), 14’000 à Clermont-Ferrand (25’000), 2000 à Charleville-Mézières (4500).

Manœuvre rodée

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé sur Twitter la présence à Paris, mais aussi Lyon et Nantes, de «casseurs extrêmement violents venus avec un objectif: tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres».

«Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l’intervention des forces (de l’ordre) dans le précortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le précortège du cortège syndical», a indiqué la préfecture de police (PP).

Cette manœuvre a pour but «d’éviter que les éléments radicaux se fixent et empêchent la déambulation», a-t-on ajouté de même source.

Les manifestants ont effectivement été scindés en deux groupes, a constaté l’AFP.

46 interpellations

La tête de cortège est arrivée vers 16 h 15 place de la Nation dans un climat de vives tensions entre des centaines de «black blocs» usant de feux d’artifice en tir tendu et d’autres projectiles sur les forces de l’ordre, qui ont répliqué à grand renfort de lacrymogènes et de grenades défensives.

«Les éléments violents sont tous arrivés place de la Nation. Mis en échec sur l’itinéraire, dans leur volonté d’entraver la progression de la manifestation en commettant des dégradations et des violences, ils cherchent désormais un affrontement place de la Nation», a commenté la PP.

Selon cette même source, 2740 contrôles avaient été effectués à 14 h 10, avant le départ de la manifestation.

À 16 h 40, 46 personnes avaient été interpellées.

AFP/MWE

