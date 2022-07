Fête nationale – Un 1er Août sportif et culturel à Genève La Ville de Genève dévoile son programme pour le 1er Août. La journée promet d’être animée. Valentine Corthay

Le 1 er Août au parc La Grange, en 2018. LAURENT GUIRAUD

Pour célébrer le 1er Août, la Ville de Genève a décidé de faire les choses en grand en alliant à la fois le sport et la culture, la tradition et la modernité. «Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer ce 1er Août après deux années de festivités limitées en raison du Covid», a relevé ce mercredi matin la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis, en présentant le programme.

Dès 15 h 00, le public sera invité à se rendre au parc La Grange où il trouvera des stands de restauration et des buvettes, mais aussi une multitude d’activités dont il sera possible de profiter jusqu’à 19 h 00. Ateliers police et pompiers, beat box, initiation à la slackline, escalade, yoga, lutte participative et hornuss, sport traditionnel, feront entre autres partie du programme.

Côté artistique, les Genevois pourront découvrir le cor des Alpes et ses secrets, mais aussi le jodel, une technique de chant suisse. «Notre objectif est avant tout de permettre aux Genevois de se rassembler autour d’activités diverses», assure Eric Linder, chargé de la programmation artistique.

Funambule sur la rade

À 17 h 30, la Ville prévoit une grande performance au bord de l’eau. Nathan Paulin, funambule français, tentera pour la toute première fois de traverser la rade. Perché à 50 mètres au-dessus de l’eau sur une slackline de deux centimètres de large, le sportif tentera de parcourir les quelque 900 mètres (environ) qui le séparent de l’autre rive.

Équipé d’une oreillette et d’un micro durant sa prestation, il proposera au public de lui poser des questions et d’échanger sur ses ressentis. Mais le sportif tient à rassurer: la pratique est sans danger puisqu’il sera assuré par des sangles. La performance promet d’être à la fois «sportive et poétique», selon Eric Linder.



Les réfugiés à l’honneur

À noter que cette année, l’hôte d’honneur sera l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Un choix motivé par la volonté de «rendre visible le sort de beaucoup de réfugiés qui sont dans l’obligation de fuir leur pays pour survivre et qui n’ont pas la chance de vivre dans un pays en paix comme le nôtre», relève Marie Barbey-Chappuis.

Une invitation saluée par Anja Klug, cheffe du bureau du UNHCR pour la Suisse et le Liechtenstein. «Nous sommes reconnaissants envers la Ville d’avoir nommé l’organisation comme hôte d’honneur. Nous espérons que l’événement permettra d’apporter de la visibilité à ces problématiques.»



