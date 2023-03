Périodique genevois – Un 13e «Météore» dans les cieux de la photo Ce beau et drôle de journal voué à la photographie ne paraît que les lundis 13. Pas souvent, donc. Vente exceptionnelle de tirages pour la sortie du nouveau numéro. Jérôme Estebe

Une église transformée en Musée du Cosmos dans la campagne ukrainienne, avec une maquette de la capsule spatiale de Gagarine. NIELS ACKERMANN

Peut-être connaissez-vous «La Bougie du sapeur», quotidien satirique français qui ne parait que les… 29 février. Depuis son lancement en 1980, le titre a connu onze éditions. Appelons ça un rythme éditorial reposant. Dans le genre «slow journalism», le journal genevois «Météore» affiche, en comparaison, un tempo endiablé. Lui n’est publié que les lundis 13. Soit deux ou trois fois par an.

Le numéro 13 sort juste de l’imprimerie. Très beau et peu bavard ce treizième. Il déroule en effet treize pages en format berlinois, chacune occupée par une seule et unique photo. Un recueil de posters, en somme, étranges et captivants, légendés fort discrètement.

Derrière ce drôle de «Météore» se cachent une agence presse indépendante locale, Large Network, et un collectif de photographes romands, Lundi13 (d’où le jour de parution), dont les membres, François Wavre, Nicolas Righetti, Fred Merz et Niels Ackermann, signent la majorité des images. Depuis 2017, au gré des caprices du calendrier, cette fine équipe a donc publié treize numéros brillamment iconographiés, sans pubs ni subventions, articulés autour d’un thème: la guerre, la nature, la liberté ou le foyer.

Abonnement à vie

«L’idée de base était de tourner le dos au bombardement d’images et d’infos qui nous submergent pour proposer une forme de journalisme de réflexion basée sur la lenteur», raconte Audrey Magat. Elle s’occupe de la partie textuelle de l’entreprise. Fort limitée dans cette 13e mouture. «Si, si, il y a des légendes, assez longues même, mais imprimées en tout petit», sourit-elle.

On déniche son «Météore» à la boutique de Photo Élysée à Lausanne, en kiosque, ou en s’abonnant, – à vie, s.v.p., – pour 50 petits francs. Ce qui est peu pour toute une existence. Ce treizième numéro devait être spécial. Il l’est. Il n’a pas de fil conducteur comme d’ordinaire. Mais des images gigantesques, on l’a dit. Il sera verni avec une vente de tirages limités, issus des archives de nos quatre mousquetaires de la photo romande. Quand ça? Mais ce lundi 13, bien sûr, dès 13 heures.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

