Nouvelle production lyrique – Ulysse fait un retour à Genève… par l’aéroport Le collectif belge FC Bergman place «Il ritorno d’Ulisse in patria», de Monteverdi, dans un monde mouvant. À découvrir dès le 27 février. Rocco Zacheo

Les chèvres du berger Eumée seront du rendez-vous de la nouvelle production du Grand Théâtre. MAGALI DOUGADOS

Deux millénaires et des poussières nous séparent de la conception de ce grand récit qu’est l’«Odyssée». Et près de quatre siècles se sont écoulés depuis l’adaptation qu’a tirée de son épilogue Claudio Monteverdi, avec «Il ritorno d’Ulisse in patria», qui narre l’arrivée du héros à Ithaque après une infinie pérégrination. Comment faire résonner ces matériaux scéniques en parvenant à captiver le public contemporain? La question se pose aujourd’hui comme elle s’imposait du temps du compositeur, à une époque – premier tiers du XVIIe siècle – où l’art lyrique, avec ses premiers théâtres payants, ses inventions dans les machineries et ses codes narratifs renouvelés, trouvait une économie et des formes stables.