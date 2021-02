Lettre du jour – Ultracrépidarianisme, joli mot! Opinion Courrier des lecteurs

Enrico Gastaldello

Genève, 22 janvier

Hier, grâce à Mathieu Laine *, j’ai enrichi mon vocabulaire. Ultracrépidarianisme. C’est le «comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée» (Wikipédia). Même si vous ne connaissiez pas le terme, je suis sûr que vous avez des exemples! Alors pour ne pas tomber dans ce travers, je vous propose de choisir un sujet de conversation pour votre prochain apéro Zoom qui vous permettra de briller en société sans passer pour un amateur. Moi, j’ai choisi Tintin. Avec mon petit-fils, on se fait des questionnaires de plus en plus ardus, passant du nom du chien de Tintin à l’album qui a vu la rencontre de Tintin et Haddock. C’est tout de même plus drôle que de deviner de quelles prochaines libertés on va être privé!

Dans cette galerie de portraits d’Hergé, je m’amuse aussi à les actualiser. Ainsi, Berset-Haddock qui ne peut plus se séparer du sparadrap Covid, Cassis-Lampion qui peine à nous vendre un accord-cadre, Keller-Sutter-Castafiore qui rit de se voir si belle sous son masque, Maurer-Rastapopoulos qui peine à ouvrir le coffre au trésor; tous embarqués dans le même Palais-fédéral-Karaboudjan, essayant de tenir le cap et d’affronter le train de vagues, surtout celles nommées scélérates.

Je rêve aussi de voir la Télévision suisse romande nous offrir une émission genre «Les Guignols de l’info», émission qui mobiliserait tous ces humoristes au chômage, juste après la plongée en apnée dans les horreurs du monde présentées au téléjournal.

Si vous n’êtes pas d’humeur, on peut aussi lancer le débat «peut-on rire de tout?». Il se trouvera bien un spécialiste pour s’emparer de cette problématique dans les colonnes de la «TdG». Je passe la main, je retourne à Tintin.

Richard Jaquemet