Projets de construction – Ultime test pour les deux premières tours de Malley La demande de permis de construire de Malley-Gare voit bondir de 650 à 1500 la capacité du quartier en places de travail et dévoile deux grandes places. Chloé Banerjee-Din

Vue sur la place de la Coulisse en direction des bâtiments de Renens. La place sera entièrement arborisée et recouverte de gravier stabilisé, fixé au sol. CFF, image de synthèse

On avait découvert en images les deux premières tours du futur quartier de Malley en 2018 déjà. C’était lors de la clôture du concours d’architecture de Malley-Gare, projet le plus avancé d’un puzzle à trois pièces totalisant un potentiel de 4700 habitants et emplois et cinq bâtiments hauts (voir l’encadré). Après l’épreuve mémorable d’un référendum en 2016, voici venir la mise à l’enquête du permis de construire, ultime test pour Malley-Gare, destiné à accueillir à lui seul 500 habitants et 1500 emplois, à cheval entre Prilly et Renens.