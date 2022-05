Agression russe – Ukraine, quelle tristesse! La guerre en Ukraine commence à disparaître de la une des journaux mais les images de mort et de désolation sont toujours aussi insupportables, comme ceux qui veulent faire passer des victimes pour des coupables. Vincent Strohbach

À Marioupol, détruite à plus de 90%, les populations civiles n’ont pas été épargnées et les morts se compteraient pas dizaines de milliers. keystone-sda.ch

Elles ne font déjà plus l’ouverture des nouvelles télévisées ni les premières pages des journaux, mais les informations et les images en provenance d’Ukraine sont pourtant plus bouleversantes et intolérables que jamais.

Ce qui frappe le plus je crois, ce sont ces visions d’avant et d’après des villes et villages ukrainiens, la différence entre le charme désuet de ces bourgades et les champs de ruines qu’elles sont devenues. Ces immeubles d’habitation aujourd’hui éventrés, brûlés détruits, ces routes défoncées et cette affreuse couleur noire synonyme du passage de la guerre. Et encore, on n’a pas les odeurs…

Quant à la population, les rares images à disposition, ce sont ces quelques témoignages bouleversants recueillis par quelques courageux journalistes sur place mais surtout ces corps enveloppés dans des bâches balancées dans des charniers ou encore abandonnés à l’air libre dans la position où ils étaient lorsqu’ils ont été fauchés par la mort.

C’est horrible, c‘est insupportable comme le sont d’ailleurs ces tentatives grotesques de justification, ces accusations odieuses comme quoi cela serait les victimes les coupables ou encore ces si lâches tentatives de déni.

Franchement, on s’en fout de savoir si Poutine est bel et bien un nouvel Hitler parfaitement incontrôlable, si Zelensky aurait pu empêcher ce qui arrive, si l’OTAN est en partie responsable, si ce sont les États-Unis qui ont tout manigancé, etc. L’avenir nous le dira peut-être, de toute façon, la vérité étant l’autre grande victime de la guerre, on ne saura jamais vraiment tout et il y en aura toujours pour remettre en cause les conclusions et autres jugements de l’éventuelle vaine et tardive justice internationale.

Des hordes sauvages défoncées à la vodka

Mais là, aujourd’hui, alors que conformément aux prévisions de Poutine qui est tout sauf un imbécile, l’opinion publique internationale commence à en avoir assez de cette guerre et se tourne déjà vers d’autres actualités qui ne pourront qu’être plus réjouissantes, c’est cette impression d’être revenu aux temps des barbares, cette réalité voulant que des hordes de sauvages défoncés à la vodka profitent de cette impunité inhérente à la guerre pour piller, saccager, voler, violer et tuer des populations civiles innocentes, cette sensation d’être dans l’incapacité de pouvoir agir face à des actes qui semblent à peine réels tant ils sont cruels, bref c’est cette peur de n’être bientôt plus capables de discerner ce qui est humainement et collectivement acceptable et ce qui ne l’est pas qui est particulièrement effrayante. Comme si finalement, tout cela n’était que des images lointaines ou encore un film glauque dont on ne connaît pas la fin mais dont on sait déjà qu’il n’y aura pas de happy end.

Des femmes et des enfants sont en exil sur les routes d’Europe et même si dans l’ensemble elles sont plutôt bien accueillies, il y a toujours quelques monstres en embuscade pour tenter de profiter de leur vulnérabilité. D’autres sont restés au pays et c’est dans des caves sordides qu’elles et ils tentent de se mettre à l’abri des bombes et des troupes ennemies.

Que celles-ci soient formées de jeunes soldats plus ou moins bien nourris et encadrés ou de mercenaires belliqueux, entraînés et sanguinaires, tous apparaissent aussi irresponsables que désinhibés, que cela soit par l’alcool, l’émulation de groupe (dont on sait ce qu’elle peut provoquer parmi des gangs d’hommes…) et/ou encore par le constat que ces Ukrainiens qu’on leur avait décrits comme des affreux nazis impitoyables sont en fait des cousins avec juste une qualité de vie et une liberté supérieures.

L’atrocité des guerres passées, l’avènement des droits de l’homme, les tentatives de la communauté internationale pour tenter de prévenir (grâce il est vrai à la dissuasion nucléaire) une certaine paix au niveau mondial, l’éducation devenue une priorité (en tout cas officielle) pour la grande majorité des gouvernements n’auraient donc servi à rien, il suffit qu’un despote obsédé par la trace qu’il veut laisser dans l’histoire perde tout sens commun pour que les pires atrocités de l’histoire recommencent?

C’est tellement désolant et cela l’est d’autant plus qu’en dehors de prier et de l’exprimer par écrit comme je viens de le faire, on est quotidiennement confronté à cet horrible sentiment de totale impuissance face à ce nouvel échec de l’histoire de l’humanité.

