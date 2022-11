AFP

Versoix, 7 novembre

Les sujets phares des élections mi-mandat aux États-Unis étaient l’avortement, l’inflation des 8,6% dans l’économie et l’immigration. Alors que ces élections ouvrent la voie au coup d’envoi de la campagne présidentielle de 2024, un autre sujet a été évoqué en filigrane par des candidats des deux parties mais surtout les Républicains; celui de l’aide généreuse et sans se poser trop de questions à l’Ukraine depuis l’invasion Russe dans ce pays.

Kevin McCarthy, aspirant à la position de Chef de la Majorité républicaine à la Chambre des représentants a dit à la chaîne de télévision CNN que faire passer davantage d’aide pour l’Ukraine serait difficile dorénavant. Il a dit: «Je soutiens l’Ukraine, mais il faudrait qu’il y ait de la responsabilité. On a besoin non pas d’un chèque en blanc mais de savoir que nos ressources aboutissent bien là où il faut.»

En effet les Républicains sont assez divisés sur la dépense onéreuse des 40 milliards de dollars d’aide déjà approuvée ainsi que l’envoi de l’aide militaire vers l’Ukraine sans audit et contrôle. D’après un sondage du Wall Street Journal, c’est le cas d’un sur deux Républicains aux États-Unis. L’autre souci majeur est ce que deviendront ces armes dans le futur. Le Pentagone s’est empressé bien entendu de déclarer que les armes ne sont bel et bien utilisées qu’en Ukraine. Mais qu’adviendra-t-il de ces quantités armes dans le futur et qui les contrôlera en Ukraine ou en Europe, c’est ça la question.

Lauren Boebert, la jeune représentante du Colorado, membre du Parti républicain qui aime apparaître sur ses photos avec un revolver attache à sa jambe a une autre vue originale; elle dit que tant que le problème de l’immigration illégale à la frontière sud avec la Mexique n’est pas résolu, elle n’est pas prête à voter pour davantage d’aide à l’Ukraine.

Il y a deux semaines, un groupe de plus de vingt-quatre Démocrates ont également fait appel au président Biden pour qu’il change de stratégie en ce qui concerne l’Ukraine. Le président Biden a donc dépêché son plus proche conseiller à la sécurité nationale, Monsieur Jack Sullivan, à Prague, avec un message discret pour Monsieur Zelensky: «Montrez-vous plus disposé à l’idée de négocier la paix.»

Les Américains n’ont pas non plus oublié les séquences de télévision durant la mise en accusation en «impeachment» de Monsieur Trump à la fin de son mandat, où il était souvent question de corruption en Ukraine.

En bref, les deux années à venir vont être des années de campagne présidentielle aux États-Unis. Les Républicains n’arrêtent pas de dire que le prix de l’essence était bien inférieur à aujourd’hui sous le président Trump. Trump et ses soutiens disent qui si Trump était toujours président, Poutine n’aurait jamais envahi l’Ukraine.

Les Démocrates n’ont pas vraiment de candidats forts pour la campagne électorale de 2024; ils ont sorti le très populaire ancien président Obama pour faire campagne pour cette élection de mi-mandat afin de renforcer Biden, mais Obama a déjà servi deux termes en tant que président.

On peut conclure que dans une atmosphère de «Make America Great Again (MAGA)» (rendre les États-Unis supérieurs à nouveau), ou de la campagne éventuelle présidentielle «America First» de Monsieur Trump, même l’administration actuelle démocrate devra s’assagir sur ses engagements à l’extérieur et ne pourra plus passer des sommes énormes d’aide pour l’Ukraine devant le Congrès Américain.

La politique intérieure des États-Unis affectera donc la politique étrangère des États-Unis à encourager Monsieur Zelensky à chercher plutôt la paix. Poutine le sait très bien.

Torek Farhadi, ancien conseiller du FMI

