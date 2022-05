Lettre du jour – Ukraine: la quadrature du cercle Opinion Courrier des lecteurs

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. AFP

Vernier, 17 mai

Depuis la nuit des temps, la quadrature du cercle est un problème mathématique impossible à résoudre. Déjà la Grèce antique s’y était cassé les dents. Et, par la suite, Charles Quint aurait même promis 100’000 thalers à qui trouverait une solution à cette énigme. Et donc, les paris restent toujours ouverts à qui voudrait s’y hasarder.

Actualisé, ce problème, vu sous l’angle politique, n’en constitue pas moins un véritable casse-tête que l’on définira de chinois à défaut de consensus Est-Ouest. À ce propos, imaginons, l’instant d’une politique-fiction, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, proposer aux divers protagonistes engagés au Donbass une récompense à qui aurait une once d’inspiration pour une solution négociée au conflit ukrainien!

À l’aune du trio infernal Poutine-Macron-Zelensky, tout ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices en ces temps conflictuels, arbitrés par un Oncle Sam aux ambitions géopolitiques jugées par trop exclusives par un passif panel international. Et avec, en sus, une Chine aux aguets, la résonance des blocs se confirme.

Dans un rôle de passeur au nom d’une Europe unie, le président Macron éprouve depuis plus de deux mois déjà quelque difficulté à décoder les aléas stratégiques d’un président Poutine va-t-en-guerre à la feuille de route contrariée par un président Zelensky bien décidé à consolider une Ukraine indépendante, libre de tout ukase moscovite.

Au vu d’une telle quadrature, osons néanmoins le pari du possible vers une issue négociée d’un conflit destructeur au grand désespoir d’un peuple meurtri, otage d’ego politiques surdimensionnés!

Et n’hésitons pas à nous référer au sens d’une Histoire détentrice et gardienne de traités pacifistes, auxquels tous les belligérants finissent un jour par se rallier. Et pour la proche résonance d’un tel jour, gommons-en les nuisances d’un écho sonnant l’hallali!

Joseph Crelier

