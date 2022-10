Personne ne sait vraiment ce qui va se passer à Kherson. À en croire les experts, ce sera un nouveau Stalingrad, le tournant de la guerre, ou alors une diversion de l’armée ukrainienne pour frapper ailleurs, voire des fronts gelés à l’approche de l’hiver. Mais une chose est certaine, en pilonnant par représailles le réseau électrique de son voisin, Moscou est sur le point de gagner une première manche.

Un million de civils sont privés aujourd’hui d’électricité. Plus de 40% du réseau est détruit, alerte Volodymyr Zelensky, alors que l’opérateur national impose des coupures et s’acharne, entre deux attaques de missiles, à rétablir le courant, là où il peut.

«La force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens», disait le grec Thucydide. C’est on ne peut plus vrai lorsqu’on voit le travail de sape des Russes. À Kiev ou à Kharkiv, les hivers ne sont pas les mêmes qu’à Paris ou à Genève. Les températures peuvent chuter jusqu’à moins dix, voire moins vingt degrés. Se chauffer, cuisiner, se laver, mais aussi garder le lien avec ses proches grâce à son smartphone, sont autant de besoins élémentaires qui n’iront plus de soi.

«Certains parlent déjà d’un tsunami migratoire.»

Nombre d’Ukrainiens pourraient finir par craquer et choisir le chemin de l’exil. Une nouvelle crise humanitaire est à nos portes, certains parlent déjà d’«un tsunami migratoire»: deux millions de réfugiés, selon une ONG, qui s’ajouteraient aux presque 8 millions qui ont déjà quitté le pays. Serons-nous prêts une nouvelle fois à les accueillir, et dans quelles conditions?

S’il est une bataille plus importante que celle qui se joue en ce moment à Kherson, c’est bien la lutte que mènera le peuple ukrainien ces prochains mois contre le froid et l’obscurité.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

