Il y a un mois, des troupes sous autorité ukrainienne traversèrent la frontière russe. Elles utilisèrent des véhicules américains et des armes belges, contrairement aux engagements pris de ne pas avoir recours au matériel en provenance de l’OTAN, hors d’Ukraine. Des véhicules arboraient des insignes du IIIe Reich. Certes, toute l’Ukraine n’est pas nazie.

L’histoire montre cependant que l’antisémitisme ternit son histoire. À la fin de la Première Guerre mondiale, le pays connut une courte période d’indépendance, de 1918 à 1921. Cette République populaire fut une foire d’empoigne. Des pogroms sanglants entraînèrent des dizaines de milliers de morts. C’est alors que naquit le mythe du «judéo-bolchévique» comploteur.

L’antisémitisme fit des ravages plus horribles encore au cours de la Seconde Guerre mondiale. L’occupation allemande fut caractérisée par la collaboration. Avant le début du conflit, l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens (OUN), sous la direction de Stephan Bandera, prit langue avec Berlin. Des volontaires furent formés au sabotage et à l’espionnage pour constituer, en temps voulu, une cinquième colonne.

«Aujourd’hui, des emblèmes nazis apparaissent sur le front russo-ukrainien. Il convient de s’en inquiéter.»

En juin 1940, ils jurèrent loyauté au IIIe Reich. Ils parvinrent à recruter 250’000 hommes. Ces nationalistes annoncèrent soutenir le «Nouvel ordre européen» nazi. Ils forgèrent le slogan «gloire à l’Ukraine» et imposèrent le blason du faucon or sur fond bleu, hérité de l’éphémère république populaire de 1920, qui est repris par l’armée ukrainienne contemporaine, dans une sorte de curieux continuum!

Leurs milices intervinrent lors du massacre de masse à Babi Yar. Quelque 150’000 personnes, dont près de 35’000 Juifs, furent exécutées par balle en deux jours, faisant de l’Ukraine une terre de sang. Ils avaient adressé cet avertissement aux Juifs, «avant-garde de l’impérialisme russe»: «Vous avez accueilli Staline avec des fleurs, vos têtes seront jetées aux pieds d’Hitler.» Ils prirent part à la déportation du ghetto de Varsovie. Partout où ils passèrent, le peuple juif fut décimé.

L’Armée rouge reprit le dessus. Au printemps 1945, les collaborateurs ukrainiens, y compris la Division SS Galicie, se rendirent aux Britanniques. L’absence de responsabilité collective fut décrétée et, en 1948, la recherche des criminels nazis prit fin en Occident.

En Octobre 1959, Bandera fut assassiné à Munich par un agent du KGB. Il fut hostile à la démocratie et judéophobe, n’accordant respect à aucune minorité, pourtant nombreuses en Ukraine. Les Américains n’ont jamais tenté de traiter avec lui à cause de ses excès nationalistes et de sa judéophobie. Pourtant son image paraît héroïque en Ukraine aujourd’hui. L’opinion garde en mémoire sa lutte pour l’indépendance. Son nom a été attribué à de nombreuses rues et places de village. Des statues le représentent.

L’estimation des Juifs exécutés pendant l’occupation allemande de l’Ukraine dépasse le million et demi. Les auxiliaires ukrainiens des commandos SS firent montre d’une belle volonté d’extermination.

Lors des événements de la place Maïdan, en février 2014, des drapeaux à croix gammée furent brandis. Le bataillon Azov, qui s’illustra à Marioupol, fut initialement créé par un groupe majoritairement néonazi. Avec l’accroissement des effectifs, il est maintenant taxé d’ultranationaliste. Les Ukrainiens ferment le ban, en déclarant que leur président est Juif. L’histoire reste. Aujourd’hui, des emblèmes nazis apparaissent sur le front russo-ukrainien. Il convient de s’en inquiéter. La bête immonde de l’antisémitisme menace toujours de réapparaître.

Marcel A. Boisard Ancien sous-secrétaire général des Nations Unies

