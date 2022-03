Lettre du jour – Ukraine et sanctions occidentales Opinion Courrier des lecteurs

YOURI KADOBNOV/AFP

Vésenaz, 1er mars

Permettez deux remarques à propos des sanctions prises pour lutter contre l’agression du président Poutine en Ukraine.

Il est fort réjouissant de voir notre Conseil fédéral, après quelques hésitations, rejoindre l’Europe pour s’aligner sur les sanctions financières internationales envers le gouvernement russe. Il faut lire la presse internationale qui salue la décision suisse montrant, par-là, que beaucoup d’observateurs étrangers ne croyaient pas à une telle mesure.

Une autre mesure prise contre la politique de Poutine me semble mériter plus ample réflexion. Interdire Russia Today et autres outils de propagande est-il une option bien nécessaire?

Il ne s’agit pas pour moi de défendre le contenu de ces médias qui délivrent une propagande menteuse et fallacieuse, là n’est pas mon propos. Pensons ​plutôt que cette décision a un nom: censure.

N’est-ce pas faire un cadeau au néo-tsar qui pour une fois n’aura pas besoin de mentir pour s’affirmer défenseur des libertés que l’Occident veut détruire. Pourquoi censurer si ce n’est pour cacher la vérité?

Quelle belle argumentation on offre à ce dictateur. Est-ce qu’on aurait peur de la naïveté de la population de nos démocraties? La censure ainsi appliquée devient un certificat d’authenticité des thèses les plus folles.

La censure sert à légitimer les théories les plus farfelues de la «théorie du complot» ou autres désinformations. Sous-estimer gravement la capacité de tout un chacun de décoder un message, croire qu’une seule source amène à tout bien comprendre, n’est pas digne d’une démocratie.

Dans la pire des propagandes, il y a toujours des indices utiles. La censure ne peut qu’encourager les mensonges. Connaissez-vous «Les protocoles des sages de Sion» (Russie 1903)?

Ne soyons pas des marionnettes, incapables de discernement. Il y aura toujours un fossé entre légendes et histoire, entre croyances et réalité.

Enfin connaissez-vous un empire qui a résisté à l’usure du temps?

Gad Borel

