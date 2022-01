L’invité - Ukraine et corruption, l’autre conflit

La corruption est un problème de longue date en Ukraine et le principal obstacle à l’adhésion du pays à l’Union européenne et à l’OTAN. Zelensky avait fait campagne sur le thème de la négociation avec la Russie et de la lutte contre la corruption. Après une élection triomphale avec 73% des voix, il a finalement sauvé une popularité défaillante par une grande fermeté à l’égard de la Russie et un redémarrage de la lutte contre la corruption.

La situation économique est difficile. Le pays fait face aux déficits de ses finances publiques et des transactions courantes, à une inflation attendue à 9% en 2020 et à un endettement de plus de 50% du PIB. Cependant, la croissance revient après la récession de 2020 due au Covid-19 de -4%, avec un rythme annuel estimé à +3%.

«Dans sa bataille contre la corruption qui gangrène l’Ukraine, le jeune président doit aussi composer avec les oligarques.»

L’Ukraine a adopté une loi «anti-oligarques» pour lutter contre la corruption. Selon cette loi, les personnes identifiées comme «oligarques» par le Conseil de sécurité nationale auront notamment l’interdiction de financer des partis politiques et de participer à la privatisation de grandes entreprises. «Je pense que la corruption est l’une des principales préoccupations de la population. D’un côté, certains continuent à vivre dans la pauvreté, tandis que d’autres se sont enrichis avec la corruption durant de nombreuses années», a déclaré Michael Gahler, un eurodéputé allemand.

Dans sa bataille contre la corruption qui gangrène l’Ukraine, le jeune président doit aussi composer avec les oligarques. Ces derniers comptent bien préserver leurs intérêts. Et pour cela, ils ont des leviers financiers, politiques et médiatiques souvent bien supérieurs à ceux de Volodymyr Zelensky.

Adoption d’une loi anti-oligarques, création d’un bureau national et d’une Haute Cour anticorruption, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, multiplie les initiatives pour honorer les promesses de son programme. Mais dans les faits, toutes ces réformes législatives ont bien du mal à changer la donne, car c’est l’ensemble du système judiciaire qui ne fonctionne pas. Quant à la corruption, elle touche beaucoup les juges eux-mêmes.

Il existe beaucoup d’exemples d’entrepreneurs européens qui ont lutté pendant des années pour surmonter la bureaucratie et la corruption en Ukraine. Le cas de l’homme d’affaires letton Arnolds Babris en est une bonne illustration. Il a acheté les droits d’une chaîne de stations-services en Ukraine. Le montant de la transaction s’élevait à plus de 50 millions d’euros. Lorsque Arnolds Babris a commencé à reprendre ces actifs, il s’est heurté à des problèmes allant d’obstacles juridiques aux menaces. Les anciens propriétaires ont utilisé tous les outils de la corruption ukrainienne traditionnelle pour éviter de céder leur entreprise. L’homme d’affaires letton se bat depuis plusieurs années pour sa propriété acquise honnêtement. Ce n’est qu’après que d’importants responsables ukrainiens ont été impliqués dans le scandale que le Letton a réussi à récupérer une partie de ses avoirs.

Cette corruption en Ukraine touche les entreprises occidentales, dont la plupart sont des victimes, mais on peut aussi trouver des entreprises occidentales qui profitent de cette corruption. Par exemple, le service internet français de covoiturage BlaBlaCar est entré sur le marché ukrainien il y a deux ans et a acquis l’une des plus grandes sociétés ukrainiennes de billets de bus, Busfor. Plus tard, ils ont été rejoints par un autre service internet – Bustour. Il est vite devenu évident que l’investisseur français recourait aux services d’associés qui n’avaient pas de permis et ne partaient pas des gares routières. Cela a débouché sur une série de poursuites judiciaires, notamment de la part du Comité antimonopole d’Ukraine, des amendes importantes ont été infligées.

Il y a deux conflits en Ukraine: celui dans le Donbass et celui contre la corruption. Les deux détruisent l’Ukraine.

Alexandre Pavlov Afficher plus Directeur de l’agence de presse ukrainienne pour les initiatives régionales.

