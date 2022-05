Le magistrat responsable des Finances abandonne la langue de bois sur le nucléaire, la neutralité, le prix de l’essence et le budget de l’armée.

Les interviews de conseillers fédéraux peuvent être d’un ennui mortel. La prudence est de mise, la langue de bois est de rigueur. Il s’agit souvent de faire passer un discours formaté sur les thèmes brûlants de son département, de se montrer toujours en phase avec la politique officielle et ne jamais commettre la moindre entorse à la collégialité.

L’interview du magistrat en charge des finances fédérales Ueli Maurer, parue ce mercredi matin dans le «Tages-Anzeiger», rompt avec tous ces codes. On y découvre un conseiller fédéral qui assène ses quatre vérités, en piétinant joyeusement les plates-bandes de ses collègues. On vous résume tout ça. Amoureux de la collégialité et âmes sensibles s’abstenir.