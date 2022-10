Polémique en Suisse alémanique – Ueli Maurer et le sexe des anges au Conseil fédéral Le ministre des Finances snobe un écrivain primé non-binaire par énervement contre la culture «woke». Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Ueli Maurer n’a rien contre Kim de l’Horizon mais tout contre le mouvement «woke». EPA/RONALD WITTEK

La polémique n’a pas vraiment pris en Suisse romande. Et c’est sans doute pour une raison linguistique. Contrairement à l’allemand, le français officiel ne connaît que le masculin et le féminin et n’a pas (encore?) de forme neutre utilisée quotidiennement par le grand public. Cela a rendu inaudible la plaisanterie gratinée d’Ueli Maurer lors de sa conférence de presse annonçant son départ du Conseil fédéral.