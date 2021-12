Regard éco - UBS: entre droit suisse et droit étranger

On en a déjà beaucoup dit concernant le jugement qui a condamné UBS au paiement d’environ 1,8 milliard d’euros. Pas facile, sur la base d’une communication orale qui n’a duré que vingt minutes, tandis que la motivation écrite n’est pas encore disponible, ni même la décision, de se pourvoir en Cassation.

Pour l’instant, on peut parler du droit suisse: le 18 février 2009 la FINMA présentait son rapport concernant le comportement d’UBS aux États-Unis: «La FINMA a enjoint à la banque de déterminer, limiter et contrôler de manière appropriée et globale les risques juridiques et de réputation inhérents généralement à la fourniture de prestations de services transfrontières.»

Et encore, dans le «Tages-Anzeiger» du 3 mars 2010, Patrick Raaflaub, directeur de la FINMA, déclarait: «Actuellement pour nous ce qui est prioritaire est le danger aigu de la criminalisation des activités de consultance transfrontière. Il s’agit d’un risque pour la banque dans son complexe, comme le démontre le cas d’UBS aux États-Unis». Et finalement, le 22 octobre 2010, la FINMA publiait, dans la forme la plus timide que possible de la «Prise de position», un manuel concernant la gestion des risques transfrontaliers liés aux prestations financières. On avait ainsi inauguré l’ère du «cross-border risk».

Même lorsque la participation à des infractions fiscales au détriment du fisc étranger n’était pas poursuivable de la part des autorités suisses, ce malgré elle peut donner lieu à l’ouverture d’enquêtes, notamment pour vérifier le maintien de la garantie d’activité irréprochable, qui constitue une condition légale pour l’exercice de l’activité bancaire et des autres activités d’intermédiation financière.

C’était la fin du business model typiquement suisse, d’après lequel les banques et les intermédiaires financiers suisses estimaient n’avoir à respecter que le droit suisse, sans tenir compte des contraintes légales des pays de provenance et de domicile de la clientèle.

Depuis lors, les principes contenus dans cette fameuse «Prise de position» de la FINMA, ont connu une application de plus en plus ample et stricte, mais on avait constaté que ce changement culturel avait de la peine à se répandre.

Ce sera le parlement suisse, encore une fois sous la pression des inspections de la part du GAFI, l’agence spécialisée anti-blanchiment de l’OCDE, à partir du 1er janvier 2016, à sanctionner le blanchiment d’argent en relation avec les délits fiscaux commis non seulement au détriment du fisc suisse, mais aussi au détriment du fisc étranger. C’était donc une nouvelle exception, très importante, à l’obligation du maintien du secret bancaire, qui est toujours sanctionnée pénalement par l’art. 47 de la loi fédérale sur les banques. Les banques suisses ont payé plus qu’une douzaine de milliards d’amendes aux autorités des États-Unis, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et d’autres pays pour avoir aidé des fraudeurs fiscaux.

Est-ce que ces banques suisses ont été responsables des exceptions toujours de plus en plus grandissantes au secret bancaire suisse?

Les personnes impressionnées par la nonchalance démontrée à l’égard d’amendes supérieures à quelques millions se questionnent: pourquoi les responsables des pertes dues à ces amendes continuent de percevoir leurs bonus?

Question pour la FINMA: comment renverser ce courant normal, d’après lequel les bonus augmentent dans une mesure directement proportionnée à l’augmentation des amendes infligées aux banques?

Paolo Bernasconi
Prof. h.c.

