Déforestation en Amazonie – UBS a prêté 230 millions à un producteur de viande controversé La grande banque finance un producteur de bœuf brésilien soupçonné de favoriser la destruction de la forêt vierge. D’autres établissements ont renoncé à investir dans le secteur. Oliver Zihlmann

Troupeau de bovins près d’une zone forestière en feu dans l’Amazonie brésilienne, en 2019. AFP

L’Amazonie a perdu au moins 4000 km2 de forêt vierge, plus de deux fois le canton de Zurich, entre janvier et juillet de cette année. Un record de destruction dû avant tout à la production de viande: 80% de la surface défrichée sert à élever du bétail, selon la Banque mondiale. Cela n’a pas empêché UBS, via une filiale, d’accorder un prêt de 230 millions à l’un des plus gros producteurs de viande brésiliens, Marfrig, en juillet 2021.