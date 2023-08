Secteur des VTC – Uber parvient enfin à être rentable Après avoir accumulé un total de 31,5 milliards de dollars de pertes depuis 2014, année où Uber dévoile ses premiers chiffres, le roi californien du VTC encaisse son premier bénéfice. Olivier Wurlod

Depuis son arrivée à la tête du groupe, il y a six ans, Dara Khosrowshahi a cherché à donner tort à tous ceux qui ont un jour émis des doutes sur le modèle d’affaires d’Uber. AFP

La rentabilité! C’est un mot qui a longtemps donné des sueurs froides tant aux investisseurs qu’aux membres de la direction d’Uber. Et plus les années passaient, plus l’objectif semblait inatteignable pour le géant californien. «De nombreux observateurs ont même proclamé avec audace que nous ne parviendrions jamais à gagner d’argent», rappelait mardi soir son directeur général, Dara Khosrowshahi.