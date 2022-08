Prime exceptionnelle versée à Genève – Uber dédommage financièrement ses chauffeurs Les plus actifs durant les six mois précédant le 1er juin recevront 3000 francs, la majorité se contentera de 262 fr. 50. Eric Budry

La conseillère d’État Fabienne Fischer a présenté le 29 juillet 2022 l’accord conclu avec Uber et les syndicats, lequel prévoyait notamment le versement de primes de transfert aux chauffeurs. KEYSTONE

Ainsi qu’Uber s’y était engagé auprès du Département de l’économie et de l’emploi et du Service de police du commerce le 29 juillet, la société va verser une prime unique et exceptionnelle aux chauffeurs qui ont travaillé pour elle avant leurs transferts à MITC Mobility SA. Calculées sur la base du temps de course et d’approche durant les six mois précédant le 1er juin, les primes se divisent en quatre catégories allant de 3000 francs au maximum à 262 fr. 50 au minimum. Les montants sont nets de charges sociales.