Hockey sur glace – Tyler Moy débarque à Genève pour un nouveau départ L’Américano-suisse de 25 ans rejoint les Vernets où il compte bien trouver enfin le bon équilibre entre faire la passe et marquer. Deux atouts qu’il possède dans sa manche. Grégory Beaud

Tyler Moy avait brillé sous le maillot de l’équipe de Suisse, en novembre dernier. KEYSTONE

Dimanche soir, Tyler Moy (25 ans) a été transféré par Lausanne à Ge/Servette en échange de Guillaume Maillard et Floran Douay. Le club des Vernets s’intéressait déjà à lui au moment de son arrivée en Suisse. En 2018, c’est Lausanne qui s’était montré le plus persuasif. «C’est un petit pays, rigole-t-il. Mais j’avoue qu’à l’époque je ne me rendais pas compte de la rivalité entre les deux clubs. Aujourd’hui, je pourrai dire que j’aurai vu les deux côtés du miroir.» Récemment débarqué en Suisse des Etats-Unis, il a dû passer par une quarantaine. Lundi, il était censé retrouver ses coéquipiers du LHC. C’est finalement aux Vernets qu’il a débarqué. «J’ai été à la fois surpris et pas surpris, rigole-t-il. Je savais que des discussions avaient lieu. Mais de là à ce qu’elles aboutissent… Tu ne sais jamais comment ça peut tourner.»