Presse – TX Group essuie une lourde perte en 2020 L’éditeur diversifié TX Group a durement souffert de la crise pandémique. Il a essuyé une perte de 94,6 millions de francs, alors qu’il naviguait dans les chiffres noirs en 2019 (+97,8 millions).

Le président et éditeur Pietro Supino note que tout ne fut pas négatif en 2020. Ainsi, Tamedia a enregistré une hausse significative des abonnements numériques,

TX Group affiche une lourde perte au terme de l’exercice 2020. Mais le groupe zurichois a réussi à améliorer son résultat opérationnel à partir du second semestre. Dans ces conditions le conseil d’administration propose de renoncer au versement d’un dividende (3,50 francs par action en 2019), selon un communiqué paru jeudi.

TX Group a essuyé une perte de 94,6 millions de francs, alors qu’il naviguait dans les chiffres noirs en 2019 (+97,8 millions). TX Group a aussi enregistré une perte opérationnelle (Ebit) de 70,9 millions de francs (+70,4 millions en 2019), tandis que les revenus de la société ont chuté de 13,3%, à 935,2 millions de francs.

Le communiqué précise que les flux de trésorerie libres avant acquisitions et désinvestissements se sont établis à 94,5 millions de francs (52,3 millions de francs de moins que l’année précédente) et se sont ainsi fortement redressés au second semestre.

Le président et éditeur Pietro Supino note que tout ne fut pas négatif en 2020. Ainsi par exemple, Tamedia a enregistré une hausse significative des abonnements numériques, même si le chiffre d’affaires publicitaire des journaux a en revanche régressé.

